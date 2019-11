Le Fs si aggiudicano l'alta velocità in Spagna

Fs sbarca in Spagna. Il consorzio Ilsa, composto da Trenitalia e Air Nostrum, si è aggiudicato i servizi alta velocità Madrid - Barcellona, Madrid - Valencia/Alicante e Madrid - Malaga/Siviglia. L'inizio del servizio commerciale è previsto per gennaio 2022 e avrà una durata decennale. "Questo progetto segna l'ingresso del Gruppo Fs nel mercato ferroviario alta velocità iberico", ha sottolineato Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale di Fs Italiane.

"Siamo orgogliosi di mettere a disposizione anche in Spagna il know-how sviluppato in 10 anni di alta velocità con 350 milioni di passeggeri trasportati in Italia, unici in Europa in un mercato competitivo. Il Gruppo Fs Italiane è un player internazionale primario, pronto ad affrontare le sfide per le gare nel mercato americano dopo l'aggiudicazione sia dei servizi ferroviari fra Londra ed Edimburgo, operativi dal 9 dicembre in Gran Bretagna, sia del progetto per l'alta velocità in Thailandia", ha aggiunto il manager.

Il consorzio Ilsa offrirà 32 collegamenti giornalieri sulla rotta Madrid - Barcellona (16 in ciascuna direzione). La rotta Madrid - Valencia avrà otto collegamenti al giorno, sette saranno quelli sia fra Madrid e Malaga sia fra la capitale e Siviglia. Da Madrid ad Alicante, invece, ci saranno quattro collegamenti giornalieri, che potranno pero' aumentare durante le settimane estive di punta. Il treno scelto da Ilsa è il Frecciarossa 1000. Le cinque rotte aggiudicate saranno servite grazie a una flotta di 23 treni.

La gara per l'alta velocità spagnola vinta oggi è solo l'ultima di un più ampio piano di sviluppo internazionale del Gruppo Fs che impiega già l'8,6% della propria forza lavoro fuori dall'Italia, con una quota pari al 15% dei propri ricavi conseguita nei mercati esteri, pari a 1,4 miliardi di euro. Dall'Arabia Saudita alla Turchia, dagli Stati Uniti all'Algeria, passando per Sud Africa, Russia, Germania e Thailandia: sono una sessantina i Paesi dove le Ferrovie dello Stato operano tramite partnership, joint venture e la business unit Fs International, creata a giugno 2018 con l'obiettivo di promuovere la vendita del know-how professionale e tecnologico del gruppo all'estero.

Un successo legato anche al Frecciarossa 1000, il treno di punta della flotta di Trenitalia e il più veloce d'Europa, progettato e costruito secondo le Specifiche tecniche di interoperabilità internazionali che gli consentono di poter circolare su piu' reti europee.Il Frecciarossa 1000 è anche il primo treno alta velocità ad aver ottenuto la certificazione di impatto ambientale: e' costruito con materiali riciclabili e riutilizzabili per quasi il 100%, oltre ad avere ridotti consumi idrici ed elettrici.

