Trasporti: Toninelli chiede ai sindacati di rinviare gli scioperi del 24 e 26

(Agf) Danilo Toninelli

Durante il tavolo sul trasporto aereo in corso al Mit il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Danilo Tonineli avrebbe chiesto ai sindacati di rinviare lo sciopero indetto per il 24 e il 26 luglio, in seguito anche all’attentato di ieri sulla linea dell’alta velocità vicino Firenze che ha provocato forti disagi. Lo si apprende da fonti presenti al tavolo. Il ministro ha inoltre proposto l'istituzione di un tavolo di interlocuzione.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.