Spread apre poco sotto i 300 punti

Lo spread tra Btp e Bund apre poco sotto 300 punti in partenza. Il differenziale tra il bund decennale tedesco e l'omologo Btp italiano, parte a quota 299,5 punti dopo aver chiuso ieri a 307 punti e aver in precedenza sfiorato i 310 punti (nuovo massimo da aprile 2013). Il rendimento del decennale è al 3,542, dopo aver chiuso ieri al 3,598% e aver in precedenza toccato il 3,626%, come non accadeva dal febbraio 2014.

Le Borse europee partono positive. I listini europei provano a reagire, ma sui mercati continuano a pesare i timori per il bilancio in deficit dell'Italia e il braccio di ferro con Bruxelles. Matteo Salvini assicura che il governo non farà marcia indietro. Intanto il Fmi taglia le stime dell'Italia e chiede al governo di operare in linea con la Ue. Londra cresce dello 0,13% a 7.242 punti. A Milano l'indice Ftse Mib sale dello 0,48% a 19.945,9 punti. Francoforte avanza dello 0,12% a 12.310 punti e Parigi dello 0,04% a 5.304 punti.

