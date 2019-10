I ticket sanitari non saranno più uguali per tutti: cosa potrebbe cambiare

Foto: Antonella Di Girolamo / AGF



Il ticket sanitario non si pagherà più in quote uguali per tutti, ma sarà rapportato al reddito del "nucleo familiare fiscale rapportato alla numerosità del nucleo familiare". È quanto prevede la bozza del ddl di riordino della materia dei ticket, allo studio in questi giorni e annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza. Lo scopo, come annunciato dallo stesso ministro, è quello di garantire maggiore equità nel pagamento del ticket sulla base del reddito.

Nel ddl, si legge, "sono identificate le prestazioni sanitarie erogate a tutela di condizioni di particolare interesse sociale, escluse dalla partecipazione alla spesa sanitaria, come i soggetti vulnerabili privi di reddito".

La partecipazione alla spesa sanitaria "è graduata in relazione al reddito prodotto dal nucleo familiare fiscale, rapportato alla composizione del nucleo stesso sulla base di una scala di equivalenza (reddito equivalente RE); la disciplina della partecipazione alla spesa sanitaria tiene conto della presenza di malattie croniche e invalidanti o di malattie rare ovvero del riconoscimento di invalidità o dell'appartenenza a categorie protette; è fissato un importo massimo annuale di partecipazione alla spesa sanitaria, rapportato al reddito equivalente, al superamento del quale cessa l'obbligo della partecipazione alla spesa sanitaria".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.