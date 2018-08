Tesla: investitori fanno causa a Musk dopo i tweet

Due investitori hanno intentato causa contro l'amministratore delegato di Tesla Elon Musk e la società per il tweet dell'imprenditore in cui affermava di voler privatizzare la società. Martedì scorso Musk aveva detto a sorpresa di voler finanziare l'acquisizione di Tesla, fondata nel 2003, ad un prezzo di 420 dollari per azione. In seguito a ciò, le azioni Tesla sono aumentate dell'11% danneggiando i venditori allo scoperto. Musk inoltre non ha indicato con quali fondi intende finanziare l'operazione, nonostante nel tweet abbia parlato di "finanziamento garantito".

