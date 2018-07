Tav: Salvini, conviene andare avanti e non tornare indietro

Vasily Maximov / AFP Salvini

"Dal punto di vista personale conviene andare avanti e non indietro". Cosi' il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Radio 24, risponde a una domanda sui lavori della Tav e sull'ipotesi di bloccarli. "Io come ministro dell'Interno mi occupo della tutela della sicurezza dei lavoratori. Sto garantendo in Piemonte come in Puglia analisi, costi e benefici. L'opera serve? Costa di piu' bloccarla o proseguire? E questo vale - ha concluso Salvini per la Tav, la Tap, la Pedemontana, il Terzo Valico".

