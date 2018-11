Lo spread apre in forte calo a 291 punti

Lo spread tra il rendimento di Btp e Bund cala nettamente in apertura a 291 punti. Venerdì scorso il differenziale aveva chiuso a 308 punti, dopo essere sceso sotto quota 300 in giornata. Il tasso dei decennali scende al 3,283% dal 2,460% di venerdì. Il restringimento dello spread è legato al'apertura della revisione del deficit/Pil al 2,4% da parte di Lega e M5s. Secondo Matteo Salvini "i decimali non sono problema".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it