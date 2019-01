La questione dei commenti negativi ai prodotti cancellati da Amazon

Cruciali nell’economia online e necessarie ai consumatori per indirizzare le proprie scelte, le recensioni sono la spina dorsale dei siti di e-commerce. Per questo l’Unione nazionale consumatori (Unc) ha chiesto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato di accertare se Amazon abbia rimosso dalla sua piattaforma quelle negative lasciate dagli utenti.

In un comunicato rilasciato il 30 gennaio, l’associazione fondata nel 1955 denuncia di aver ricevuto numerose segnalazioni di consumatori che si sono visti cancellare delle recensioni negative in quanto “non conformi alle linee guida diffuse dall’azienda stessa”. Nonostante queste sembrassero “del tutto conformi alla policy della piattaforma”, spiega Massimiliano Dona, Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Il valore di una recensione negativa

“Se fossero stati cancellati solo perché negativi, Amazon avrebbe realizzato un comportamento arbitrario - precisa Dona e prosegue -. Non ha alcun diritto di rimuovere un commento negativo solo per evitare di spaventare altri acquirenti, anzi è proprio questo il valore informativo delle recensioni, seppur fondate su esperienze di acquisto insoddisfacenti”.

L’associazione precisa inoltre che “una recensione negativa da parte del consumatore che ha subìto disservizi da parte di un venditore o è insoddisfatto dopo l’acquisto di un prodotto, non può essere rimossa arbitrariamente dalla piattaforma: si lede il diritto alla corretta informazione del consumatore!”.

La replica di Amazon

Contattata da Agi per un commento, Amazon replica: “Sappiamo che milioni di clienti si affidano alle recensioni di altri clienti - sia positive che negative - per prendere una decisione d’acquisto informata sui prodotti. Prendiamo molto sul serio questa responsabilità. Le nostre Linee guida (disponibili qui, ndr) della Community illustrano la nostra policy in merito a quali tipologie di recensioni sono consentite. Non rimuoviamo le recensioni tranne nel caso in cui violino le nostre linee guida. Chiunque può segnalare eventuali violazioni delle linee guida cliccando sul link ‘Segnala un abuso’ accanto alla recensione. Se il link ‘Segnala un abuso’ non è disponibile, il cliente può inviare le segnalazioni via email al nostro team dedicato. Le recensioni dei clienti sono uno degli strumenti di maggior valore che offriamo per supportare decisioni di acquisto consapevoli fondate su giudizi derivanti dall'esperienza personale di altri clienti. Lavoriamo costantemente per assicurarci che svolgano bene questo compito”.

Adesso però le valutazioni spettano all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che dovrà verificare la fondatezza della segnalazione presentata da Unc ed eventualmente aprire un’istruttoria a riguardo.

