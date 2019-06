Sono state presentate 150 mila domande per quota 100

Sono 150.099 le domande presentate per l'accesso a quota 100 per la pensione anticipata. Lo riferisce l'Inps fornendo i dati dell'ultimo aggiornamento del 20 giugno. Sul fronte della distribuzione geografica, in testa alle città metropolitane c'è Roma con 11.559 domande, seguita da Milano con 6.844 e Napoli con 6.353 domande. Poi Torino con 5.380 e Palermo 3.632.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.