Ponte Morandi: Toninelli, Italferr affiancherà Fincantieri nella ricostruzione

Per la ricostruzione del ponte Morandi a Genova, Fincantieri sarà probabilmente affiancata da Italferr, mentre Autostrade non se ne occuperà. Ad annunciarlo il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli nel corso di un'intervista a Porta a porta. "Autostrade - ha affermato il ministro - non metterà neppure una mattonella nella ricostruzione. Domani nel Cdm sarà nominato un commissario straordinario. Genova avrà un ponte velocemente ma non lo farà chi lo ha fatto cadere. Lo facciamo per le famiglie. Li obbligherebbe per legge a pagare, ma lo farà lo Stato. Accanto a Fincantieri - ha aggiunto Toninelli - ci sarà probabilmente Italferr che da decenni costruisce ponti".

