Sta per nascere un colosso mondiale del poker online

Flutter Entertainment, società che controlla Paddy Power, e Stars Group, compagnia proprietaria di Poker Stars, hanno raggiunto un accordo che porterà alla loro fusione. Nasce così il più grande gruppo specializzato nel gioco online, che punta a crescere e guarda soprattutto a crescere negli Stati Uniti.

Al termine dell'operazione, gli azioni di Flutter deterranno circa il 54,64% della nuova società, mentre quelli di Stars Group, avranno il 45,36%. Il nuovo gruppo non ha mani solo online. Grazie ai centri scommesse di Paddy Power, avrà anche un presidio fisico. La somma dei fatturati delle due società nel 2018 ammonta a 3,8 miliardi di sterline.

La crescita del gioco online, combinata con l'ammorbidimento dei vincoli sul mercato statunitense, stanno muovendo le società del settore verso una maggiore concentrazione, necessaria per reggere a una competizione globale. In borsa le azioni di Flutter sono schizzate del 17%. Più modesto l'incremento per Stars Group, poco oltre il 2%. La fusione è stata interpretata dai mercati come un buon segnale per la solidità del comparto, tanto che anche le azioni del concorrente William Hill sono in rialzo del 4,8%.

Il ceo di Flutter, Peter Jackson, espressione dei soci di maggioranza, manterrà la guida della nuova entità, che avrà sede a Dublino e sarà quota a Londra. Il manager prevede il rafforzamento di giochi e scommesse, ma anche una maggiore diversificazione del prodotto e un'espansione geografica. Il pensiero va subito agli Stati Uniti, dove la neonata compagnia potrebbe avere il supporto di Fox Sports.

A maggio, l'emittente ha rilevato una quota di Stars Group, con cui ha chiuso un accordo di 25 anni per la gestione delle scommesse negli Stati dove la legge lo consenta. Fox Sports, inoltre, ha un diritto di opzione che, nel 2021, le permetterebbe di acquisire il 18,5% di FanDuel, una società controllato da Flutter che consente di scommettere sui “daily fantasy sport”. Cioè su eventi sportivi di fantasia.

