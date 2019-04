Italia fuori dalla recessione: +0,2% il Pil nel primo trimestre

Italia fuori dalla recessione: nel primo trimestre dell'anno il Pil è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. La variazione tendenziale, vale a dire rispetto al primo trimestre 2018, è pari a +0,1%. L'Istat spiega che "il primo trimestre del 2019 ha avuto una giornata lavorativa in meno rispetto al trimestre precedente e due giornate lavorative in meno rispetto al primo trimestre del 2018".

La variazione congiunturale del Pil è la sintesi di incrementi del valore aggiunto sia nel comparto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, sia in quello dell'industria, sia in quello dei servizi. Dal lato della domanda, vi è un contributo negativo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto positivo della componente estera netta. La variazione acquisita per il 2019 è pari a +0,1%.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.