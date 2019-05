L'Istat rivede al ribasso le stime sul Pil: +0,1% nel I trimestre 2019 e in calo sul 2018

L'Istat rivede al ribasso i dati sul Pil: nel primo trimestre del 2019 è aumentato dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e non dello 0,2% come previsto precedentemente. Non solo, ma è diminuito dello 0,1% nei confronti del primo trimestre del 2018. Un calo su base tendenziale è il primo dal quarto trimestre del 2013.

