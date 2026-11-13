S&P conferma il rating dell'Italia a BBB+, outlook positivo

AGI - S&P Global Ratings ha confermato il rating dell'Italia a "BBB+", con outlook positivo. L'agenzia ha mantenuto invariati i giudizi non richiesti di lungo e breve termine a "BBB+/A-2", prevedendo una graduale stabilizzazione del debito pubblico entro il 2028, nonostante le pressioni sui conti dello Stato e le deboli prospettive di crescita economica.
Le prospettive positive riflettono l'attesa che il settore privato italiano continui a sostenere gli avanzi delle partite correnti, seppur a un ritmo più lento, rafforzando la posizione finanziaria del Paese nei confronti dell'estero. Allo stesso tempo, S&P prevede una progressiva riduzione dell'indebitamento netto del settore pubblico. “La stabilizzazione del debito pubblico italiano sarà più contenuta del previsto, ma sostiene comunque le prospettive positive”, scrive l'agenzia nella nota che accompagna la decisione.
Giorgetti: "Siamo sulla strada giusta"
"Bene l'outlook positivo da parte di S&P, è un'ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta". Lo si legge in una nota del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. "In tempi così difficili una conferma rappresenta un successo" conclude.
Deficit al 3,5% nel 2027, poi il ritorno al consolidamento
Il deficit più alto previsto per il 2027 peserà sul debito pubblico italiano nel breve periodo, ma dopo le elezioni il Paese dovrebbe tornare a consolidare i conti. Secondo S&P, l'annuncio di un obiettivo di deficit più elevato per il prossimo anno, per lasciare spazio a maggiori misure di sostegno contro il caro energia e alla spesa per la difesa, insieme alla pressione al rialzo sui rendimenti dei titoli di Stato, rischia di appesantire ulteriormente il debito.
“Ci aspettiamo che il Paese torni al consolidamento di bilancio dopo le elezioni”, precisa l'agenzia. S&P prevede che il deficit salga al 3,5% del Pil nel 2027, al di sopra dell'obiettivo del governo del 3,4%, dopo il 2,9% stimato per il 2026. Il disavanzo dovrebbe poi ridursi gradualmente, tornando al 2,9% entro il 2029. Un altro elemento destinato a incidere sull'andamento del debito è il Superbonus. Secondo S&P, nel 2028 e nel 2029 dovrebbe ridursi l'impatto di cassa delle agevolazioni edilizie, anche se la proposta del governo di allungare i tempi dei rimborsi potrebbe modificarne il ritmo.
Debito pubblico verso la stabilizzazione nel 2028
In assenza di ulteriori pressioni sulla spesa per interessi, S&P prevede che il debito pubblico italiano possa stabilizzarsi entro il 2028. Il percorso resta però esposto all'andamento dei mercati obbligazionari e al costo del finanziamento dello Stato. Le previsioni dell'agenzia indicano un rendimento del Btp decennale al 3,9% nel 2026, al 4% nel 2027 e al 3,6% sia nel 2028 sia nel 2029.
Il calo atteso nell'ultimo biennio potrebbe contribuire ad attenuare le pressioni sulla spesa per interessi, che continua a rappresentare uno dei principali ostacoli alla riduzione del rapporto tra debito e Pil. “Permangono rischi sostanziali”, avverte infatti S&P. L'Italia dispone di un margine di bilancio “ristretto”, perché gli avanzi primari registrati dal 2024 continuano a essere compensati dagli elevati pagamenti per interessi.
Le sfide per l'italia secondo l'agenzia di rating
Il nodo di fondo rimane la debolezza dell'economia italiana. Secondo S&P, le prospettive di crescita contenuta rischiano di rallentare la riduzione del peso del debito pubblico rispetto al Pil, rendendo più difficile il consolidamento dei conti anche in presenza di avanzi primari. “Una sfida chiave a lungo termine per il rating italiano rimane la crescita economica”, sottolinea l'agenzia. Il mantenimento dell'outlook positivo resta quindi legato alla capacità di contenere il deficit, stabilizzare il debito e sostenere una crescita sufficiente a rendere duraturo il miglioramento dei conti pubblici.