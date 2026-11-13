Manovra: più soldi nella scuola. Meloni: 'Nessun posto a rischio'

AGI - Durante l'incontro sulla legge di bilancio con i sindacati "il governo ha confermato che intende togliere la misura che aveva creato malumore particolarmente nel mondo della scuola. Però, siccome i fatti contano più delle polemiche, voglio anche ribadire che non si trattava di tagli". Così la premier Giorgia Meloni in un video sui social.
Meloni: "Nessun insegnante avrebbe perso il posto"
"Per capirci: nessun insegnante avrebbe perso il posto, nessun operatore Ata sarebbe stato licenziato e nessuna classe sarebbe stata chiusa. La misura prevista in manovra - ha spiegato la presidente del Consiglio - cominciava ad adeguare il personale agli studenti effettivi, ma relativamente alle nuove assunzioni che vanno fatte. Perché? Perché la scuola negli ultimi 10 anni ha perso quasi 800mila studenti a causa del calo delle nascite".
"Si può discutere di tutto ed è giusto farlo, ma chi racconta che questo governo taglia la scuola dice - sottolinea la presidente del Consiglio - una cosa che i numeri smentiscono uno per uno. Noi crediamo nel ruolo della scuola perché crediamo nei nostri ragazzi. Vogliamo offrire loro strumenti per sviluppare al meglio le loro capacità", ha concluso la premier.
Uil, Bombardieri: "Una buona notizia, saltano i tagli alla scuola"
"Una buona notizia c'è. Il governo ha detto che i tagli sulla scuola saltano". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine dell'incontro tra governo e sindacati sulla manovra a Palazzo Chigi.
Cisl, Fumarola: "Accolta la nostra richiesta sulla scuola"
Sui tagli alla scuola "mi pare di cogliere un risultato importante, perché ci sembra essere risolto come problema". Lo ha detto la segretaria della Cisl, Daniela Fumarola, al termine dell'incontro con il governo sulla manovra.
"E questa richiesta della Cisl che ci pare sia stata accolta ci rassicura perché è fondamentale - ha ribadito - dare un segnale forte alla scuola in un momento così complicato".
Cgil conferma lo sciopero generale del 20 novembre
L'incontro di oggi "è stato politicamente inutile", quindi "questo basta e avanza per confermare le ragioni per cui la Cgil ha proclamato lo sciopero generale che si terrà il prossimo 20 di novembre".
Lo ha annunciato il segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari, uscendo da Palazzo Chigi al termine del tavolo di confronto sulla manovra.
"Abbiamo confermato il nostro giudizio fortemente negativo nei confronti di una manovra, che non è minimamente in grado di affrontare l'emergenza economica, sociale e salariale che sta vivendo il nostro Paese", ha spiegato il segretario.
La manovra "è fondata sostanzialmente sul binomio austerità e riarmo, che taglia istruzione, che definanzia la sanità, che fa cassa sulla previdenza sia col taglio della perequazione che confermando l'aumento dell'età pensionabile", ha aggiunto, ironizzando: "Altro che quota 100, altro che quota 41".