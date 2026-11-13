Ex Ilva, rinviato al 16 novembre l’interrogatorio di Lucia Morselli

AGI - È stato rinviato a lunedì 16 novembre l'interrogatorio di Lucia Morselli, ex amministratrice delegata di Acciaierie d'Italia durante la gestione ArcelorMittal, coinvolta nell'inchiesta della Procura di Taranto sull'ex Ilva. Per la manager, accusata tra l'altro di associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale, omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro e truffa ai danni dell'Unione europea, i magistrati hanno chiesto gli arresti domiciliari.
Morselli è arrivata poco prima delle 14 al Tribunale di Taranto, accompagnata dai suoi avvocati. L'interrogatorio davanti al gip Francesco Maccagnano era previsto per il primo pomeriggio, ma il protrarsi di quello di Alessandro Labile, ex direttore dello stabilimento siderurgico durante la sua gestione, ha spinto i legali a chiedere un rinvio. Il giudice ha accolto la richiesta e fissato una nuova udienza per lunedì.
Le richieste della Procura e i 33 indagati
L'inchiesta, coordinata dalla procuratrice capo Eugenia Pontassuglia insieme ad altri pubblici ministeri, coinvolge complessivamente 33 indagati, comprese cinque società, e riguarda fatti risalenti al periodo compreso tra il 2022 e l'inizio del 2024. La Procura ha chiesto gli arresti domiciliari per Morselli, Labile e Francesco Astorre, funzionario dell'Ispra incaricato dei controlli ambientali nello stabilimento e della vigilanza sulle prescrizioni dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia). Sono state invece richieste misure interdittive per Vincenzo Dimastromatteo, altro ex direttore del siderurgico, e Antonio Mura, responsabile dell'area Finanza durante la gestione Morselli.
Tra gli indagati a piede libero figurano anche Franco Bernabè, ex presidente del consiglio di amministrazione di Acciaierie d'Italia durante la gestione Mittal-Invitalia, Aditya Mittal, amministratore delegato di ArcelorMittal e figlio del patron Lakshmi Mittal, e Otradovec Ondra, componente del consiglio di amministrazione di Acciaierie d'Italia. Il gip aveva già svolto una prima serie di interrogatori nella giornata di giovedì. Venerdì erano in programma quelli di Astorre, Labile, Dimastromatteo, Mura e Morselli. Da quanto si è appreso, Astorre e Dimastromatteo si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, mentre Labile avrebbe parlato a lungo davanti al giudice.
Ex Ilva, le accuse
Secondo la ricostruzione della Procura, gli indagati avrebbero costituito un'associazione finalizzata a commettere reati contro l'ambiente, l'incolumità pubblica e la pubblica amministrazione, con l'obiettivo di “massimizzare i profitti e ridurre al minimo indispensabile i costi e le spese derivanti dalla gestione dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto”. In particolare, i magistrati contestano l'inquinamento dell'aria nel quartiere Tamburi, con aumenti significativi e progressivi delle concentrazioni di benzene attribuiti alle emissioni dello stabilimento. Secondo l'accusa, la gestione degli impianti avrebbe inoltre provocato ripetuti incidenti e situazioni di pericolo per i lavoratori, anche a causa dell'omissione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Tra le condotte contestate figurano l'impiego di pezzi di ricambio inidonei, il mancato utilizzo di impianti necessari a prevenire emissioni nocive e incidenti e il maggiore ricorso al gas coke autoprodotto, contenente benzene, per alimentare i forni della cokeria. Un altro filone dell'inchiesta riguarda i controlli ambientali effettuati dall'Ispra. Secondo la Procura, gli indagati avrebbero orientato a favore dell'azienda le verifiche e gli esiti delle ispezioni Aia attraverso quello che i magistrati definiscono lo “stabile asservimento del responsabile del gruppo ispettivo Ispra”. Viene inoltre contestata una presunta truffa ai danni dell'Unione europea per oltre 342 milioni di euro. Secondo l'accusa, gli indagati avrebbero ottenuto un profitto illecito di 342.435.323,36 euro attraverso false dichiarazioni e con il coinvolgimento di funzionari pubblici.
Morselli ai giornalisti: “Risponderemo e collaboreremo”
Al suo arrivo in Tribunale, Morselli, con un cappotto blu, una sciarpa e occhiali da sole, si è avvicinata ai giornalisti e agli operatori televisivi che la attendevano. “Buongiorno ragazzi, mi siete mancati”, ha esordito. Alla domanda se tornasse a Taranto in una veste diversa, ha risposto: “No, è sempre la stessa, amministratore delegato di Acciaierie”. Poi, parlando della qualità dell'aria in città, ha aggiunto: “L'aria bellissima di Taranto”. Non ha invece risposto a una successiva domanda sulle condizioni dell'aria dopo lo stop della fabbrica.
La manager ha anche spiegato di aver subito un intervento al volto, indicando un cerotto: “Purtroppo ho qualche cerotto, come avete visto, un intervento al mio viso, può succedere”. Infine, interrogata sulla sua intenzione di rispondere alle domande del gip, ha assicurato: “Certamente siamo qui per questo. Risponderemo e collaboreremo”. Quanto al suo stato d'animo, ha concluso: “Sto sempre bene a Taranto”.