Microsoft colpita da un guasto. Disservizi per Outlook e Teams

AGI - Disservizi in diverse parti del mondo per i servizi di Microsoft, a partire dalla posta elettronica Outlook. Lo ha confermato la stessa società sui social, dopo le numerose segnalazioni degli utenti. "Mentre lavoriamo per mitigare l'impatto, possiamo confermare che il problema potrebbe influire sulla connettività dei servizi Microsoft 365 per gli utenti in qualsiasi area geografica", si legge nel messaggio.
Intorno alle 19.30 italiane oltre 120mila utenti avevano segnalato sul sito Downdetector problemi di accesso a Outlook, con l'impossibilità di inviare e ricevere email o forti ritardi. Le segnalazioni hanno successivamente superato quota 130mila. Migliaia di utenti hanno denunciato difficoltà anche con Teams, l'assistente di intelligenza artificiale Copilot e altri servizi di Microsoft 365. I dati raccolti dalla piattaforma si basano sulle segnalazioni degli utenti e non corrispondono necessariamente al numero effettivo delle persone coinvolte.
Microsoft individua problemi nell'infrastruttura
Il gruppo di Redmond ha spiegato che alcuni utenti "riscontrano problemi nell'accesso alle cassette di posta Exchange Online tramite molteplici metodi di connessione nelle Americhe". Una parte dell'infrastruttura, ha aggiunto, sta "subendo un carico elevato", che "probabilmente contribuisce agli errori di connettività". Per questo Microsoft ha avviato una redistribuzione del traffico, nel tentativo di alleggerire i sistemi maggiormente sollecitati.
Secondo i successivi aggiornamenti della società, alcuni server sono diventati improvvisamente indisponibili dopo non aver superato i controlli automatici sul loro stato di funzionamento. Questo avrebbe aumentato il carico sulle altre componenti dell'infrastruttura, contribuendo ai problemi di connessione. Microsoft sta lavorando per riportare in servizio i server interessati e ha avviato verifiche su una possibile soluzione che consenta di aggirare il componente responsabile dei controlli.
La società ha inoltre sospeso temporaneamente nuove distribuzioni e aggiornamenti dei propri sistemi, mentre proseguono le operazioni per trasferire parte del traffico su infrastrutture non interessate dal problema. La causa originaria del malfunzionamento non è stata ancora chiarita.
Problemi anche per Teams e i servizi di intelligenza artificiale
In precedenza Microsoft aveva comunicato di aver risolto i problemi di Teams in Nord America, anche se alcuni utenti continuavano a segnalare difficoltà di connessione. Il disservizio ha interessato anche altri strumenti utilizzati quotidianamente da aziende e professionisti, tra cui SharePoint e Microsoft 365 Copilot.
Le conseguenze si sono estese anche ad alcuni servizi di intelligenza artificiale che utilizzano collegamenti con le piattaforme Microsoft. OpenAI ha segnalato problemi ai connettori Microsoft, con possibili difficoltà nella creazione di nuove connessioni e nel funzionamento degli strumenti collegati. Anche Anthropic ha riferito di un problema relativo al proprio connettore Microsoft 365, riconducendolo a un fornitore esterno. Il guasto ha avuto ripercussioni soprattutto durante l'orario lavorativo negli Stati Uniti, dove Outlook, Teams e gli altri strumenti della suite Microsoft 365 sono ampiamente utilizzati per la posta elettronica aziendale, le riunioni e la condivisione dei documenti. La società non ha fornito una stima complessiva degli utenti coinvolti né indicato quando tutti i servizi torneranno pienamente operativi.