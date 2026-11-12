Messina: 'Manovra? Misure sudamericane'. Meloni: 'Non lo sono'

AGI - Il Ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina incalza il governo sulla spalmatura dei crediti del Superbonus in manovra: "Sono misure sudamericane". La premier Giorgia Meloni replica da Dublino: "Non lo sono". Mentre il ministro Giorgetti in Commissione Bilancio rivendica "la politica asburgica" di questi quattro anni, ovvero l'attenzione all'equilibrio contabile.
Il contributo richiesto alle banche e la misura che rateizza in dieci anni i crediti residui del Superbonus accendono lo scontro tra il mondo finanziario e il governo sulla legge di bilancio. La maggioranza intanto lavora a possibili modifiche al testo su scuola, sanità e pensioni, ma Giorgetti chiarisce che ogni proposta di revisione "deve essere coperta". Nel frattempo Bankitalia sottolinea che la tassazione sulle banche può frenare gli investimenti. Mentre l'Upb annota che gli interventi di sostegno sono "frammentati e temporanei".
Lo scontro tra Messina e Meloni
Il Ceo di Intesa in Commissione di inchiesta sulle banche denuncia: "Gli ecobonus portati a dieci anni sono delle formule sudamericane di gestione del debito nei confronti dei propri creditori". Poi aggiunge: "Credo sia molto importante che quando si preparano delle leggi finanziarie, non si rimanga chiusi in un laboratorio, ma si interagisca con chi ha le competenze per poterti aiutare".
La premier Giorgia Meloni replica dal vertice della Comunità politica europea a Dublino: "Mi dispiace che si considerino misure sudamericane, non lo sono". Meloni argomenta: "Sarei stata più contenta che ci fosse stata un accordo, ma penso che ci rendiamo conto della situazione, delle difficoltà della congiuntura economica".
Successivamente Meloni precisa che la risposta sulla questione delle misure "sudamericane" è stata formulata intendendo la critica come rivolta alla manovra nel suo complesso e, in particolare, alle misure riguardanti il settore bancario. La presidente del Consiglio non aveva compreso che le dichiarazioni dell'ad di Intesa Sanpaolo si riferissero specificamente alla rimodulazione dei crediti d'imposta legati al Superbonus. Se avesse colto correttamente tale riferimento, la premier non avrebbe utilizzato l'espressione "è un fatto di giustizia", trattandosi di una scelta politica.
Il mio punto stampa da Dublino https://t.co/vYoHsPN8xv— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 12, 2026
Giorgetti rivendica la "politica asburgica"
Risponde anche il titolare del Mef. Giorgetti sottolinea: "Vorrei dire che un ministro asburgico si è fatto carico di assordire nel bilancio dello Stato 140 miliardi. Accetto le critiche ma rivendico contestualmente la politica asburgica di questi quattro anni". E specifica che le misure sul settore finanziario "non sono volte a indebolire né a compromettere la capacità degli istituti di sostenere famiglie e imprese". Nei giorni scorsi un retroscena ha ipotizzato un incarico futuro in un istituto di credito per il ministro dell'Economia. Giorgetti ironizza: "Scopro che il mio destino sarebbe quello di una grande banca, non ne avevo conoscenza. Però dopo le dichiarazioni di oggi sicuramente sono fuori".
Dalle opposizioni Luigi Marattin del Partito Liberaldemocratico scherza in Commissione: "Lei si chiama Giancarlos". Mentre Marco Grimaldi di Avs parla di un ministro "triste, solitario y final". Sempre Grimaldi chiede che il governo riferisca anche delle possibili modifiche alla legge di bilancio su cui ieri sarebbe arrivata una prima apertura nella maggioranza. Giorgetti ironizza: "Magari avessimo già trovato una sintesi".
I rilievi di Bankitalia e Upb sulla manovra
Il ciclo delle audizioni sulla manovra si è concluso oggi. Bankitalia rileva che "interventi frequenti e inattesi sui meccanismi di rivalutazione delle pensioni, pur legittimi, riducono la prevedibilità delle prestazioni e rischiano di compromettere la fiducia nel sistema previdenziale". Che la rateizzazione dei crediti del Superbonus "potrebbe produrre impatti significativi sul conto economico degli intermediari relativo all'esercizio 2026". Un appunto anche sul fatto che la legge di bilancio "interviene in un numero elevato di specifici ambiti, con misure spesso di entità limitata e in alcuni casi ancora da definire in dettaglio".
L'Ufficio Parlamentare di Bilancio invece annota che l'aliquota Irpef per i redditi fino a 55mila euro prevista dalla manovra favorisce "soprattutto i redditi medio-alti e alti", con un beneficio medio di 444 euro per i dirigenti, appena 4 euro per gli operai e l'esclusione di fatto dei giovani fino a 35 anni, in percentuale 89% dirigenti e l'1% operai. E che quasi il 40% delle risorse destinate alla sanità dalla manovra viene assorbito dalla carta da 300 euro per gli anziani, a scapito del potenziamento del Servizio sanitario nazionale.