Pitti Uomo, a gennaio attesi 700 marchi per sfidare la crisi

AGI - Dal 12 al 15 gennaio 2027, la Fortezza da Basso di Firenze accoglie l’edizione numero 111 di Pitti Immagine Uomo. Un appuntamento che proietta la moda maschile dell’A/I 2027-2028 al centro dell’attenzione della fashion community internazionale.
“Pitti Uomo è il luogo in cui, oltre a trovare nuove occasioni di business, è ancora possibile fare una riflessione sullo stato della moda maschile e delle sue relazioni con la realtà sociale ed economica in cui viviamo, stimolare il confronto”, ha detto Ivano Cauli, amministratore delegato di Pitti Immagine.
“A ogni edizione, l’appuntamento in Fortezza diventa il terreno fertile dal quale proporre nuove storie e lanciare nuove sfide. Far convergere a Firenze aziende, designer, buyer, stampa e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo è il nostro obiettivo. Ma in un momento come questo, in cui il mercato e le attitudini dei consumatori si stanno evolvendo, e non sempre in senso progressivo per le tante tensioni geopolitiche, Pitti Uomo rappresenta un momento centrale, fondamentale per interpretare segnali e tendenze, e per capire dove stiamo andando e a quale velocità”.
Numeri e presenze internazionali
In Fortezza da Basso a Firenze sono attesi 700 marchi, 1.500 giornalisti e 12.000 compratori. Presenze che arrivano anche grazie al sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Agenzia ICE, che favorisce la presenza alla Fortezza da Basso di importanti buyer internazionali, dai grandi department store alle boutique indipendenti, e di media da tutto il mondo, creando nuove opportunità di incontro, aggiornamento sulle tendenze e sviluppo di relazioni commerciali.
“Lo scenario attuale”, ha detto Antonio De Matteis, presidente di Pitti Immagine, “non lo definirei più un mercato in crisi ma un mercato sfidante. Dobbiamo quindi avere strategie per essere sempre attrattivi”.
Il tema 2027: GO WILD!
Emblematico anche il tema scelto dalla manifestazione che, sotto il claim “GO WILD!”, invita a rompere gli schemi, superare i cliché e celebrare il coraggio di esprimere se stessi. La campagna firmata da Chris Vidal Tenomaa e Tuomas Laitinen interpreta questo spirito ribelle, di ispirazione punk, accostando capelli spettinati a un impeccabile abito Dunhill. Un invito a lasciarsi andare, a immaginare nuove possibilità e a osare fare le cose in modo diverso.
Dunhill guest designer di Pitti Uomo 111
Ricco il calendario di eventi e ospiti speciali. La storica maison britannica di menswear di lusso Dunhill sarà protagonista di Pitti Uomo 111 in qualità di Guest Designer, con una presentazione esclusiva a Palazzo Corsini giovedì 14 gennaio 2027.
Fondata a Londra nel 1893 e guidata dal 2023 dal direttore creativo Simon Holloway, la maison porta a Firenze la tradizione sartoriale britannica, l’eleganza disinvolta del gentleman e una rilettura contemporanea dello stile classico, nel segno della filosofia che la accompagna fin dalle origini.
Kartik Research porta l’artigianalità indiana a Firenze
Mercoledì 13 gennaio 2027 sarà il designer indiano Kartik Kumra a presentare i suoi abiti al Museo Marino Marini. Il suo brand indipendente, Kartik Research, reinterpreta in chiave contemporanea la tradizione artigianale indiana, combinando tecniche tramandate nel tempo e silhouette moderne, e celebrando la bellezza dell’imperfezione.
Le installazioni
Due le installazioni in Fortezza. Il marchio cinese di outerwear di lusso Raxxy presenta Geometric Sculptures, un’installazione immersiva che esplora le connessioni tra moda, matematica, architettura e arte. Beams, retailer giapponese, porta a Firenze una mostra ispirata a OUTDOOR EXPEDITION BOOK 99 di Shigeru Kaneko, Chief Buyer di Beams Plus, la linea menswear del gruppo ispirata allo stile classico americano.
Dopo le tappe a Tokyo, Londra e in altre città, il progetto arriva a Pitti Uomo per ripercorrere la storia e l’evoluzione dell’abbigliamento outdoor. In mostra una selezione di rari parka vintage imbottiti in piuma, provenienti dalla collezione personale di Kaneko, che conta oltre 100 capi spalla, insieme a cataloghi storici dell’Outdoor Recreation Archive della Utah State University, raramente accessibili al pubblico.