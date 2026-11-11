Pier Silvio Berlusconi: 'Né io né Marina in politica attiva'
Pier Silvio Berlusconi: "Né io né Marina scenderemo in politica attiva"
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Pier Silvio Berlusconi: "Né io né Marina scenderemo in politica attiva"

Ribadito l'interesse della famiglia a preservare il patrimonio ideale e politico lasciato da Silvio Berlusconi
Danilo Di Mita
Pier Silvio Berlusconi: "Né io né Marina scenderemo in politica attiva"
KAY NIETFELD / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP - Pier Silvio Berlusconi
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AGI - Se qualcuno di recente avesse mai avuto dubbi, ci ha pensato ancora una volta Pier Silvio Berlusconi a fugarli. "Io e Marina non abbiamo alcuna intenzione di scendere in politica in maniera attiva", ha detto, durante una conferenza stampa, il Group CEO e Chairman di MFE.

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"Questo, e lo dico per me, semmai sarà in un'altra vita", ha aggiunto Pier Silvio, ma di sicuro "condividiamo l'interesse a tenere vivo ciò che mio padre ha creato più che concretamente a livello proprio di ideale e di evoluzione di governabilità nella politica italiana".

Il riferimento all'eredità politica di Silvio Berlusconi

"Marina - ha proseguito Berlusconi - è stata messa al centro di ciò che avviene in Forza Italia", ma "ha semplicemente parlato con persone avendo in mente l'interesse di Forza Italia, che, come vi ho detto più volte, è uno dei più grandi lasciti di mio padre, perché Forza Italia oggi rappresenta ciò che è stato del suo operato politico e che può ancora avere, come dire, un futuro".

"Io e Marina siamo in sintonia assoluta"

Berlusconi ha quindi concluso: "Io e Marina siamo in sintonia assoluta, oltre la sintonia".

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