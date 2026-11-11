Manovra, si apre ai correttivi. Ipotesi rinvio tagli alla scuola

AGI - La maggioranza apre a una serie di ritocchi nella legge di bilancio su sanità, pensioni e scuola, tenendo ferma la necessità di non alterare l'equilibrio contabile del testo.
Potrebbe arrivare la richiesta di un rinvio – a quanto apprende l'AGI – del taglio dell'organico scolastico: 7mila unità in meno dal prossimo anno tra docenti e personale Ata. Una misura che ha trovato il parere contrario dei sindacati, attesi venerdì a Palazzo Chigi per un confronto con il governo.
Non dovrebbero arrivare invece interventi incisivi sulla rivalutazione delle pensioni e sui fondi per la sanità. Ci sarebbe, invece, un'apertura alla possibile revisione della exit tax sui super ricchi che lasciano il Paese, con un ritocco al rialzo della soglia di reddito per applicarla. La premier Giorgia Meloni intanto annuncia una serie di video nei prossimi giorni per raccontare le misure previste nella legge di bilancio.
Il vertice a Palazzo Chigi: correttivi mirati nel rispetto dei conti
Dopo un vertice di un'ora a Palazzo Chigi tra i leader della coalizione – la premier, i vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, Maurizio Lupi di Noi moderati e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti – fonti di maggioranza fanno sapere che l'obiettivo condiviso è rafforzare la legge di bilancio con una serie di correttivi mirati da apportare durante l'iter parlamentare su alcune priorità, a partire da sanità, pensioni, scuola e università.
L'ipotesi è quella di lavorare a un pacchetto di emendamenti concordati, anche sulla base delle proposte dei gruppi parlamentari, sempre però nel rispetto degli equilibri finanziari della manovra. Lo spazio per le modifiche è contenuto.
Giorgetti: "Gli interessi non sono emendabili"
Giorgetti ricorda: "La fiducia associata all'immagine dell'Italia, della credibilità, che abbiamo costruito nel corso di questi anni, ci permette in situazioni un pochettino complicate sui mercati finanziari di gestire uno dei problemi", ovvero "un grande debito pubblico che produce oneri ogni anno". Si chiamano, annota, "interessi, che come spesso dico ai parlamentari, di opposizione e di maggioranza, non sono emendabili ma devono essere pagati".
Potrebbe arrivare la richiesta di un contributo maggiore dalle banche? "Non ci saranno, l'impianto della manovra sulle entrate e sulle uscite è definito ed è corretto che rimanga così", specifica Lupi dopo il vertice.
Pensioni, le stime dell'Istat: 510 euro in meno in media
In Commissione intanto all'elenco dei rilievi sul testo della manovra emersi nel ciclo delle audizioni si sono aggiunte le stime dell'Istat sul peso del taglio alla rivalutazione delle pensioni – circa 510 euro lordi in media in meno annui – e le annotazioni di Confindustria e delle Regioni, che parlano di risorse "insufficienti" sulla sanità.
I pensionati coinvolti dalla modifica della rivalutazione degli assegni prevista dalla manovra "saranno poco più di 3,5 milioni" e riceveranno nel 2027 "circa 510 euro in media in meno di trattamenti pensionistici lordi annui" rispetto a quanto avrebbero ricevuto se fosse rimasto il sistema di calcolo a scaglioni. Per una platea di quasi tre milioni di famiglie, inoltre, l'istituto stima una perdita media di poco più di 200 euro: si tratta dei nuclei nei quali sono presenti pensionati che non beneficiano della riforma dell'Irpef.
L'Inps: perequazione dalla rata di gennaio 2027
L'Inps chiarisce che "applicherà la perequazione delle pensioni dalla rata di gennaio 2027. L'aumento sarà riconosciuto subito e visibile nel cedolino di tutti i pensionati, compresi quelli con trattamenti superiori a quattro volte il minimo". Le eventuali differenze legate alle nuove regole di rivalutazione all'esame del Parlamento "saranno regolate con un conguaglio successivo, che servirà solo a perfezionare gli importi. Nessuna pensione resterà ferma nei primi mesi".
Irpef e misure una tantum: i rilievi di Confindustria
Quanto all'intervento sullo scaglione Irpef, con l'aliquota al 33% portata fino a 55mila euro di reddito, Confindustria "pur riconoscendone la finalità di sostegno ai redditi" segnala che "l'impiego di risorse significative determina un beneficio individuale contenuto".
Dalle stime del Centro Studi "impatterà su circa 3,3 milioni di contribuenti, pari al 7,7% del totale contribuenti Irpef, con un beneficio massimo netto mensile di 42 euro, arrivando a un totale annuo di 500 euro".
Gli industriali annotano inoltre che nella manovra si possono individuare 38 misure con effetti limitati al solo 2027: pesano per 8,4 miliardi nell'anno e arrivano a 13,1 miliardi nell'intero triennio. Si tratta di "circa un terzo del valore complessivo degli interventi espansivi".
Sanità, le Regioni: "Servono ulteriori sforzi"
Capitolo sanità. Le risorse aggiuntive per la sanità previste dalla manovra – annota la Conferenza delle Regioni – non sono sufficienti a coprire l'aumento dei costi e a garantire quanto assicurato nel 2026. "Pur evidenziando l'incremento previsto, non riusciamo con i dati in nostro possesso a garantire quanto fatto nel 2026", afferma Marco Alparone, coordinatore della commissione Affari finanziari della Conferenza, chiedendo "un ulteriore sforzo".
L'incremento di 2,4 miliardi, che si aggiunge al miliardo già previsto per un totale di 3,4 miliardi, rende complesso anche coprire i rinnovi contrattuali, ha spiegato Alparone.
La maggioranza tornerà a incontrarsi nelle prossime settimane, dopo il deposito degli emendamenti al testo, che possono essere presentati entro il 17 novembre.