L’IA cambierà il cinema più della CGI: la scommessa di Paramount

AGI - L'IA potrebbe avere sull'industria cinematografica un impatto ancora maggiore di quello prodotto dalla computer grafica negli anni Novanta, trasformando radicalmente il modo in cui vengono realizzati film e serie televisive. Ne è convinto David Ellison, amministratore delegato di Paramount Skydance, che durante l'ultima presentazione dei risultati finanziari del gruppo ha definito l'IA "potenzialmente la più grande rivoluzione creativa della storia moderna".
Secondo Ellison, l'ultima trasformazione di questa portata risale all'introduzione della CGI (Computer-Generated Imagery) e degli effetti digitali, che hanno reso possibili produzioni come "Jurassic Park" e "Terminator 2". "È difficile immaginare che l'intelligenza artificiale non avrà un impatto ancora più significativo. Personalmente credo che sarà una svolta incredibile per la creatività", ha spiegato il manager.
IA, riduzione dei costi e rischi
Ellison ha citato anche il primo "Terminator", realizzato con un budget di circa 4 milioni di dollari, sostenendo che riprodurre oggi lo stesso film, inquadratura per inquadratura, costerebbe tra i 60 e i 70 milioni. L'intelligenza artificiale, a suo giudizio, potrebbe contribuire a ridurre i costi e consentire agli studi cinematografici di assumersi maggiori rischi creativi. "Crediamo che questi strumenti contribuiranno a sviluppare storie più originali, rendendo i budget più gestibili", ha affermato.
Gli strumenti proprietari di Paramount Skydance
Paramount Skydance ha già sviluppato strumenti proprietari di IA che, secondo Ellison, permetteranno di accelerare la produzione dei contenuti e rendere più efficienti i processi di lavoro.
Il ruolo degli autori nell'era dell'IA
Il manager ritiene tuttavia che la diffusione dell'intelligenza artificiale aumenterà il valore delle grandi proprietà intellettuali e degli eventi dal vivo, senza compromettere il ruolo degli autori. "In un mondo di contenuti di intelligenza artificiale di bassa qualità, crediamo che la narrazione realizzata artigianalmente continuerà ad avere un valore aggiunto", ha sottolineato. "L'intelligenza artificiale è uno strumento per gli artisti e non li sostituirà mai".