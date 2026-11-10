Paul McCartney, terzo musicista più ricco al mondo con 1,4 mld

AGI - Paul McCartney è entrato a far parte della schiera dei miliardari mondiali. Secondo Forbes, il patrimonio netto dell’ex Beatles ammonta a 1,4 miliardi di dollari il che lo rende il terzo musicista più ricco al mondo, dietro a Jay-Z con 2,8 miliardi di dollari e Taylor Swift con 2 miliardi di dollari.
McCartney deve la sua ricchezza in particolare al suo catalogo musicale, alle manovre legali, ai tour ma anche alla sua personale collezione d’arte.
‘Piatto’ forte della sua fortuna è la MPL Communications, la casa editrice da lui fondata nel 1969 che gestisce il suo catalogo e quello di altri artisti come Buddy Holly, nonché delle colonne sonore dei musical di Broadway e dei classici natalizi come It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas o The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire), rappresenta quasi un quarto di miliardo di dollari. In pratica, secondo Forbes, ogni volta che una scuola superiore mette in scena “Grease” o qualcuno ascolta in streaming la canzone “Blue Suede Shoes”, McCartney incassa soldi.
I proventi dei Beatles
Inoltre, in qualità di ex membro dei Beatles, McCartney riceve il 25% dei proventi della holding della band, la Apple Corps, che genera circa 50 milioni di dollari all’anno grazie ai diritti d’autore derivanti dallo streaming e alle vendite di vinili e merchandising. Mc Cartney guadagna inoltre circa 10 milioni di dollari all’anno dai diritti d’autore delle composizioni della band, un vero e proprio tesoro nell’editoria musicale: il suo valore ammonta a 200 milioni di dollari.
Inoltre Forbes spiega che il suo patrimonio include anche i ricavi derivanti dai suoi tour, tra cui, più recentemente, i 79 concerti del suo tour “Got Back” in programma tra il 2022 e il 2025, oltre a proprietà immobiliari in tutto il mondo e dipinti di artisti di grande valore come Magritte e Picasso.
Ironicamente sei decenni dopo aver cantato che “non gli importa molto dei soldi” e che “potrebbe non avere molto da dare”, ricorda la rivista, McCartney ha cantato, intentato cause, presentato controcause, fatto tour e lavorato sodo per arrivare a un patrimonio di 1,4 miliardi di dollari. Ma per anni, rivela Forbes, ha guadagnato dai Beatles molto meno di quanto potreste immaginare e molto di più da artisti che forse non vi aspettereste. Cresciuto nella Liverpool della classe operaia, devastata dalla guerra, Paul McCartney notò che gli adulti erano sempre stressati dal dover sbarcare il lunario. Così scrisse brani rock and roll dal suo salotto, formò una piccola band e si mise al lavoro.
Eppure, mentre la Beatlemania travolgeva il mondo, i Fab Four guadagnavano relativamente poco. Si dice che il loro contratto discografico li pagasse meno di un penny per ogni album venduto, e il loro editore, Dick James, controllava i diritti d’autore sui testi e sulle melodie scritte dalla band. “Si rivelò essere praticamente un contratto di schiavitù”, scrisse McCartney in un saggio pubblicato su Forbes nel 2017. Così dichiarò la propria indipendenza.
La nascita della MPL e l’acquisto dei cataloghi
Nel 1969, mesi prima che la band si sciogliesse, fondò la propria casa editrice, la MPL Communications, per controllare i diritti d’autore e le registrazioni originali della sua carriera da solista, assicurandosi una quota molto più consistente dei suoi futuri diritti d’autore. Ha iniziato ad accaparrarsi anche i diritti d’autore di altri artisti, decenni prima che il boom dei cataloghi musicali facesse schizzare alle stelle le valutazioni. Ha acquistato il catalogo del pioniere del rock Buddy Holly. Ha acquistato le partiture dei musical di Broadway. Ha acquistato intramontabili classici natalizi. Oggi, McCartney siede tranquillamente in cima a una montagna di diritti d’autore musicali.
La battaglia per il catalogo dei Beatles
Nel frattempo, Sir Paul, 84 anni, ha dedicato decenni ad aiutare i Beatles a riottenere una quota maggiore del proprio catalogo. Dopo innumerevoli cause legali, trattative e rinegoziazioni con le etichette discografiche proprietarie delle registrazioni della band, la holding del gruppo, la Apple Corps, incassa ora oltre 50 milioni di dollari all’anno grazie agli streaming musicali, alle vendite di vinili e al merchandising dei Beatles. Paul, Ringo e gli eredi di John e George ricevono ciascuno una quota del 25%, un flusso di entrate che, secondo le stime di Forbes, vale più di 150 milioni di dollari a testa.