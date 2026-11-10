Ex Ilva, niente accordo sulla cassa integrazione

AGI - Nessun accordo tra Acciaierie d'Italia e sindacati sulla cassa integrazione straordinaria nell'ex Ilva. Si è concluso così il tavolo di oggi, 10 novembre, al ministero del Lavoro. Concordate invece modalità e tempistiche di erogazione del trattamento economico della cassa, che verrà pagata direttamente dall'Inps e non più anticipata dall'azienda come avvenuto sinora. Nessuna, invece, l'intesa sulla cassa che AdI ha chiesto per 9.622 dipendenti del gruppo, di cui circa 6.800 a Taranto.
Ex Ilva, Fiom Cgil: "Non c'erano le condizioni per una cassa per 8622 persone"
"Abbiamo detto che non c'erano le condizioni per accordarsi per una cassa per 8.622 persone". Lo dice Loris Scarpa della Fiom Cgil all'uscita del ministero del Lavoro. Inoltre, aggiunge, ci sono "le ricadute per l'indotto e ancora non sono chiarite le prospettive degli stabilimenti - dice Scarpa -. Questa è una cassa a pagamento diretto - aggiunge la Fiom sul pagamento Inps - è questo per i lavoratori è un problema, un grande problema". Inoltre, aggiunge Scarpa, "non abbiamo risposta su tutte le altre nostre richieste, sia sociali, che per quanto riguarda salute, sicurezza e ambiente. Sarà ancora un percorso ancora lungo di discussione. Ci auguriamo che il prossimo incontro a Palazzo Chigi sia quanto prima e si possa cominciare a fare un po' di chiarezza".
Ex Ilva, Fim Cisl: "Fiduciosi dell'impegno"
Per Valerio D'Alò della Fim Cisl, quello del 10 novembre al ministero del lavoro "è stato un incontro tecnico e non politico. Bisognava entrare nel dettaglio di come deve funzionare la cassa integrazione che è straordinaria non per la dicitura, ma per le condizioni che la fanno nascere ma, soprattutto, per i numeri che porta. Avere tutte queste unità di lavoratori, comporta un impegno dell'Inps assolutamente importante, fuori dagli schemi normali, e su questo abbiamo avuto rassicurazioni. Il prossimo 12, "giorno dei pagamenti, sarà il banco di prova ma siamo fiduciosi dell'impegno messo e apprezziamo anche l'aver voluto rinviare quest'incontro, perché vi fosse la presenza dell'Inps ai suoi livelli tecnici più importanti".
Per D'Alò, "non vi poteva essere una condivisione sindacale su un accordo, perché quello vorrebbe dire condividere le finalita' e le motivazioni che ci portano a discutere della cassa. Per noi la fermata di tutti gli impianti, al di la di quale sia il motivo, al di là che ci sia stato o meno il dispositivo della Corte di Cassazione, non è assolutamente condivisibile". Quanto alle due offerte arrivate per l'ex Ilva, D'Alò ha sottolineato che "siamo contenti che ci sia un gruppo italiano (Arvedi, ndr) di cui conosciamo la solidità e la serietà. Stiamo vedendo anche altri investimenti sul territorio, ma c'è bisogno di fare l'incontro a Palazzo Chigi affinché questi aspetti siano chiariti". Per il sindacato, però, "mancano ancora gli aspetti sociali dal punto di vista dei lavori usuranti come ci erano stati promessi, mancano gli incentivi all'esodo, ma questo non è la soluzione, perché si esce dalla cassa integrazione con il lavoro e il territorio di Taranto soprattutto che serve rilanciare la produzione dell'acciaio ecocompatibile piuttosto che andare dietro a sirene che portano solo la desertificazione".
Ex Ilva, Uilm: "Ore di discussioni utili per far assumere impegni precisi"
Secondo Guglielmo Gambardella della Uilm, le "tante ore di discussione" al ministero del Lavoro "sono state utili per far assumere impegni precisi sia da parte dell'Inps che dell'azienda per gestire al meglio questa cassa dolorosa e drammatica per i numeri". "L'azienda - prosegue - ha assunto un impegno importante in termini di comunicazioni e adempimenti che deve fare all'Inps per fare in modo che per le prossime scadenze ci sia una puntualita' nei pagamenti. Non possiamo permetterci nemmeno un giorno di ritardo nell'erogazione del sussidio".
Secondo la Uilm, "saranno istituiti tavoli fra azienda e sindacati in tutte le sedi per la gestione della cigs e una informativa e una tabella di marcia delle lavorazioni delle pratiche da parte dell'Inps per rispondere a tutte le necessita' dei singoli lavoratori sulla nuova modalità in pagamento diretta da parte dell'istituto di previdenza sociale. A questo punto, da subito, occorre dare seguito agli impegni assunti dal Governo con il verbale del 27 ottobre scorso".
Per Gambardella, c'è da costruire "non solo una prospettiva industriale con l'impegno dello Stato, ma anche degli interventi di risarcimento per i lavoratori a partire da prepensionamenti, riconoscimento dei lavori usuranti e incentivi volontari all'esodo. Per questo motivo urge, come già richiesto, un aggiornamento del tavolo di Palazzo Chigi. Continueremo a mettere in campo tutte le iniziative per la protezione dei lavoratori in attesa di poter verificare il piano industriale del soggetto industriale che verra' scelto dai commissari di AdI per la trattativa esclusiva. Nella discussione - conclude - dovranno essere ricompresi i lavoratori di Ilva in AS e dell'appalto".
Ex Ilva, Usb: "Non è accaduto quello che ci aspettavamo"
"Non abbiamo sottoscritto il verbale dell'incontro di oggi che ha tenuto insieme un'analisi tecnica del nuovo sistema di pagamento della cassa integrazione e l'esame congiunto della stessa", dichiara il sindacato Usb al termine dell'incontro al ministero. "Riconosciamo l'impegno mostrato dai tecnici del ministero del Lavoro e dall'Inps, nonché l'assunzione dell'impegno a lavorare congiuntamente affinché i lavoratori ricevano nei tempi giusti i pagamenti. Al netto di questo, non è accaduto quello che ci aspettavamo. Abbiamo auspicato, ma invano - rileva Usb -, che fosse l'azienda a pagare anticipatamente, garantendo tempi celeri. Inoltre oggi avremmo voluto aprire la discussione sulle proposte da noi avanzate per alleggerire gli esuberi: incentivi all'esodo, riconoscimento dei lavori usuranti e dell'amianto, lavori di pubblica utilità e prepensionamento". "Oggi sarebbe stato necessario anche entrare nel merito delle modifiche che a nostro avviso vanno apportate al decreto in corso di conversione sulle misure straordinarie destinate all'appalto. Nulla di tutto cio'", conclude Usb.
Ex Ilva, aziende indotto: "Segnale importante dalla due offerte d'acquisto"
Intanto, le imprese dell'indotto ex Ilva, associate ad Aigi-Aepi, accolgono "con favore la presentazione di due offerte per l'acquisto degli stabilimenti di Acciaierie d'Italia. Dopo mesi di incertezza, l'arrivo di manifestazioni d'interesse concrete è un segnale importante per Taranto, per i lavoratori e per le imprese dell'indotto, che da tempo vivono sulla propria pelle le conseguenze di una crisi senza sbocchi". Lo dichiara Nicola Convertino, presidente Aigi.
"Abbiamo atteso a lungo un passaggio come questo - dichiara il presidente Nicola Convertino - e ora è fondamentale che i commissari valutino le offerte con rapidità, trasparenza e il massimo rigore, mettendo al centro il rilancio industriale, la tutela dell'occupazione e il pieno riconoscimento dei crediti delle imprese dell'indotto".
Aigi esprime "in particolare apprezzamento per la proposta presentata da Arvedi e per la disponibilità del gruppo ad aprire un confronto con le istituzioni e con la comunità tarantina. E' un approccio che condividiamo - prosegue Convertino - perché Taranto non può più essere un luogo in cui le decisioni vengono calate dall'alto. Arvedi è un imprenditore che produce e valorizza il Made in Italy: è esattamente ciò di cui ha bisogno questo territorio, che chiede lavoro vero, investimenti e prospettive di lungo periodo".
Per Aigi, il gruppo ha "dimostrato, nei luoghi in cui ha insediato le proprie attività produttive, di saper valorizzare il territorio anche attraverso iniziative filantropiche e di sostegno alle comunità locali. Azioni di questo tipo - conclude il presidente Convertino - potrebbero essere utili anche dalle nostre parti, a cominciare da un interessamento verso il Taranto Calcio, perche' la fabbrica e la citta' devono tornare a camminare insieme. Aigi - conclude - continuerà a seguire con attenzione l'evolversi della procedura, mantenendo un confronto costante con commissari, Governo, istituzioni locali e parlamentari a tutela di tutte le imprese e di tutti i lavoratori dell'indotto".