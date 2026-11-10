CO2: l'Europa punta su cattura e stoccaggio

AGI - Sviluppare una rete europea per il trasporto e lo stoccaggio della CO2, garantendo al tempo stesso competitività industriale e certezza degli investimenti. È questa la sfida al centro del dibattito organizzato da Rapporteur sul futuro della Carbon Capture and Storage (CCS), tecnologia considerata sempre più strategica per ridurre le emissioni dei settori industriali più difficili da decarbonizzare in vista del pacchetto legislativo europeo sulle infrastrutture e i mercati della CO2 atteso entro la fine del 2026.
Un confronto che ha visto protagonisti eurodeputati, rappresentanze diplomatiche, energy companies come Eni e Snam, ma anche il gruppo cementiero Vicat e l'associazione di categoria 'Carbon Capture and Storage Association'.
Nel corso del confronto è emerso un ampio consenso sul fatto che la CCS debba affiancare elettrificazione, energie rinnovabili ed efficienza energetica nella strategia climatica europea. Il nodo principale resta però la creazione di una filiera integrata che colleghi emettitori industriali, infrastrutture di trasporto e siti di stoccaggio permanente della CO2.
Il rischio di delocalizzazione delle industrie europee
Per l'eurodeputato danese Niels Flemming Hansen, membro delle commissioni Ambiente (Envi) e Industria (Itre), la priorità è evitare che i costi della transizione spingano le industrie fuori dall'Europa.
"Se il costo della riduzione delle emissioni diventa troppo elevato e le aziende spostano la produzione fuori dall'Europa, rischiamo il carbon leakage", ha avvertito. Da qui la necessità di "far funzionare la CCS" creando "condizioni stabili per gli investimenti" e utilizzando in modo efficace le risorse generate dal sistema ETS.
Ravenna, il progetto Eni-Snam per lo stoccaggio della CO2
Tra i progetti più avanzati figura il polo di Ravenna, sviluppato da Eni e Snam e destinato a diventare il più grande sito di stoccaggio dell'Europa meridionale.
"Nella prima fase del progetto Ravenna, abbiamo catturato e stoccato in modo permanente il 96% della CO2 prodotta" ha affermato Philip Hemmens, senior adviser di Eni CCUS Holding, sottolineando che si tratta di una dimostrazione concreta che la cattura e lo stoccaggio del carbonio possono funzionare su scala industriale e rappresentare uno strumento essenziale per la decarbonizzazione dei settori più difficili da abbattere. Hemmens ha inoltre ricordato che senza la CCS l'Europa rischia "la deindustrializzazione" di comparti come acciaio, cemento, chimica e raffinerie.
Paolo Testini, Director Energy Scenarios and Decarbonization Projects di Snam, ha evidenziato che il progetto punta a raggiungere una capacità di 4 milioni di tonnellate annue entro il 2030, pari all'8% dell'obiettivo europeo di 50 milioni di tonnellate di capacità di stoccaggio. "Abbiamo dimostrato che la CCS può essere realizzata su scala industriale a Ravenna", ha sottolineato.
Industria del cemento, il progetto Vicat
Dal lato industriale, Kilian Mieusset del gruppo cementiero francese Vicat ha ricordato che una parte delle emissioni del cemento deriva inevitabilmente dai processi chimici di produzione del clinker.
"Né l'elettrificazione né la sostituzione dei combustibili possono eliminare completamente queste emissioni", ha spiegato. Per questo Vicat sta sviluppando il progetto di cattura del carbonio "Via" nel proprio impianto francese di Montalieu, collegato a una catena del valore che dovrebbe trasportare la CO2 fino al sito di stoccaggio di Ravenna. Per Mieusset il prossimo pacchetto europeo dovrà garantire "regole chiare e visibili per il mercato" e soprattutto meccanismi di riduzione del rischio senza i quali "potremmo avere regole certe ma non i primi progetti finanziabili".
Sulla necessità di un quadro normativo favorevole ha insistito anche Stefano Miriello, vicedirettore Ue della Carbon Capture and Storage Association (CCSA), principale associazione di categoria europea dedicata ad accelerare lo sviluppo e la diffusione commerciale delle tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio.
"Non si tratta soltanto di definire regole", ha osservato, ma di creare condizioni che consentano ai progetti di arrivare alla decisione finale di investimento e all'operatività. Secondo Miriello, molti dei settori coperti dall'ETS "non riusciranno a decarbonizzare completamente senza la CCS" e una quota più ampia dei proventi del mercato del carbonio dovrebbe essere reinvestita nelle tecnologie di decarbonizzazione.
Eni punta sui cluster industriali per la cattura e lo stoccaggio della CO2
Anche Eni ha chiesto un approccio europeo basato sui cosiddetti "cluster", ovvero ecosistemi integrati che raggruppano emettitori, trasporto e stoccaggio della CO2.
"La sostenibilità economica di ogni segmento dipende dallo sviluppo tempestivo degli altri", ha spiegato Philip Hemmens di Eni.
"La chiave è un approccio basato sui cluster, fondato su responsabilità condivise, adeguata allocazione dei rischi e incentivi allineati".
Un messaggio condiviso anche dalla Grecia. Secondo l'ambasciatore Ioannis Costopoulos, vice rappresentante permanente presso l'Ue, "avremo bisogno di soluzioni CCS perché è così che è fatta la nostra industria e non vogliamo perderla". Per il diplomatico, gli Stati membri hanno un interesse diretto a sostenere queste infrastrutture perché non esistono, al momento, alternative in grado di garantire contemporaneamente decarbonizzazione e mantenimento della base industriale europea.
Mercato europeo della CO2, le richieste alla Commissione Ue
Dal dibattito emerge quindi una linea comune: la CCS viene considerata da istituzioni, industria e operatori della filiera non come alternativa alle altre tecnologie verdi, ma come complemento indispensabile per i settori hard-to-abate. In vista della proposta della Commissione europea, le richieste convergono su alcuni punti chiave: coordinamento transfrontaliero, regole armonizzate, sostegno agli investimenti iniziali e strumenti di de-risking per accelerare la nascita di un mercato europeo integrato della CO2.