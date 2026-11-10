Anthropic raddoppia, Claude Fable 5.2 e Mythos 5.2, 30% più veloci

AGI – Anthropic ha presentato due nuovi modelli di intelligenza artificiale, Claude Fable 5.2 e Claude Mythos 5.2, mentre si prepara alla quotazione in Borsa. Secondo quanto riferito dalla società, i nuovi sistemi, i più avanzati della sua gamma, sono il 30% più veloci rispetto ai predecessori e costano il 20% in meno. I prezzi saranno di 8 dollari per milione di token in ingresso e 40 dollari per milione di token in uscita.
Si tratta dei primi modelli di frontiera lanciati da Anthropic dopo che, a settembre, l'amministratore delegato Dario Amodei aveva chiesto di rallentare il ritmo di sviluppo dell'intelligenza artificiale. "Abbiamo chiesto di rallentare, non di fermarsi", ha spiegato alla CNBC Dianne Penn, responsabile della gestione dei prodotti per la ricerca, sottolineando che i nuovi modelli sono stati sottoposti a rigorosi test di sicurezza e affidabilità.
La quotazione in Borsa e la crescita dei ricavi
Il lancio arriva in un momento cruciale per Anthropic, che punta a una valutazione compresa tra mille e 1.500 miliardi di dollari nella sua offerta pubblica iniziale, rispetto ai 2.000 miliardi ipotizzati nei mesi scorsi. Nei primi nove mesi del 2026, la società ha registrato ricavi per 33,24 miliardi di dollari, in crescita di circa il 1.200% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Le caratteristiche di Claude Fable 5.2
Claude Fable 5.2 è pensato soprattutto per applicazioni tecniche complesse, dall'ingegneria alla matematica fino alla robotica, mentre altri modelli, come Claude Opus 5.5, restano più indicati per le attività quotidiane.
L'accesso riservato a Claude Mythos 5.2
Fable 5.2 è già disponibile al pubblico, mentre Mythos 5.2, caratterizzato da capacità avanzate anche nella cybersecurity, sarà accessibile soltanto a organizzazioni selezionate attraverso programmi di verifica dedicati.