Un tartufo bianco di Alba aggiudicato per 100.000 euro

AGI - Un tartufo bianco da 850 grammi è stato aggiudicato per 100mila euro a un acquirente di Hong Kong nel corso della 27esima Asta mondiale del Tartufo Bianco d'Alba, che si è svolta Castello di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo.
Il secondo lotto, un tartufo di 300 grammi, è stato inizialmente aggiudicato per 12.000 euro; tuttavia, poiché l'acquirente ha deciso di rinunciare all'acquisto, il tartufo è stato riassegnato per 14.000 euro a un imprenditore locale. Altri due lotti, rispettivamente da 210 e 250 grammi, se li sono aggiudicati un imprenditore locale (per 8.000 euro) e uno chef stellato di Shanghai (che ha sborsato 10.000 euro).
La prima edizione dell'Asta mondiale del Tartufo Bianco d'Alba nel 1999
La manifestazione, che unisce la promozione di una delle eccellenze dell'enogastronomia italiana alla solidarietà, destina il ricavato delle vendite a iniziative benefiche in Italia e all'estero. Dalla prima edizione del 1999 sono stati raccolti complessivamente circa 7,2 milioni di euro, destinati tra l'altro al sostegno di un ospedale in Africa, al reinserimento sociale di giovani con problemi di tossicodipendenza e all'istruzione di bambini nelle favelas.
Tutti i tartufi all'asta sono stati assegnati in lotti accompagnati da pregiate bottiglie magnum di vini come Barolo e Moscato D'Asti e Panettoni da 10 kg.
Nel 2025, nel corso di quest'asta sono stati raccolti 502.000 euro, con un tartufo bianco da 1.009 grammi aggiudicato per 110.000 euro a un acquirente di Hong Kong.
Il commento del presidente del Piemonte Alberto Cirio
"Il Piemonte ha una straordinaria capacita': quella di far viaggiare nel mondo le proprie eccellenze senza perdere il legame con la terra e con le comunità che le custodiscono", ha sottolineato il presidente della Regione, Alberto Cirio. "L'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba ne è una delle espressioni più significative - ha proseguito - perche' porta sulla scena internazionale non soltanto un prodotto unico, ma un intero patrimonio di cultura, tradizioni, competenze e valori. Dietro ogni tartufo ci sono la storia dei nostri territori, il lavoro dei cercatori, la conoscenza dei boschi e quel rapporto profondo tra uomo e natura che l'Unesco ha riconosciuto come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. È questa identità, autentica e irripetibile, che rende il Piemonte riconoscibile e apprezzato nel mondo".
Axel Iberti, presidente dell'Ente Fiera di Alba, ha osservato da parte sua: "Le "Autentiche Relazioni", filo conduttore della 96esima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, trovano nell'Asta Mondiale una delle loro espressioni più significative. Il Tartufo Bianco d'Alba e' il frutto prezioso di un territorio in cui natura, tradizioni e cultura del lavoro si intrecciano da generazioni, dando vita a un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. Ma il suo valore va oltre la dimensione gastronomica: risiede anche nella capacita' di avvicinare culture, costruire legami e trasformare la generosita' in gesti concreti. Questa ventisettesima edizione dell'Asta, con una rete internazionale sempre più ampia, dimostra come le nostre eccellenze possano diventare strumenti di dialogo e solidarieta', portando nel mondo non soltanto il prestigio del Made in Italy, ma anche i valori più autentici della nostra comunita'".