Manovra: Calderoli rilancia richieste delle Regioni sulla sanità

AGI - I presidenti di regione da giorni rilanciano la necessità che la legge di bilancio contempli maggiori risorse per il comparto sanitario. Ed è proprio sul dossier della spesa sanitaria che il responsabile degli Affari regionali, Roberto Calderoli, ha preso la parola in Consiglio dei ministri.
L'esponente della Lega si è fatto portavoce delle richieste dei governatori, alcuni dei quali - come il presidente della Conferenza Stato-Regioni Massimiliano Fedriga - sono proprio del partito di via Bellerio.
Una richiesta di rivedere alcune misure per il comparto sanità e soprattutto i fondi a disposizione del settore oggi è arrivata nel corso delle audizioni da medici, infermieri e industria farmaceutica. Insomma, come bisogna rispondere a queste richieste? L'interrogativo posto da Calderoli.
Meloni sulla spesa sanitaria: "I fondi sono già aumentati"
Secondo quanto apprende l'AGI la premier Giorgia Meloni avrebbe sottolineato la necessità di tenere il punto. Ovvero, i fondi per la spesa sanitaria in questi anni sono aumentati già, oltre 20 miliardi la crescita del fondo sanitario negli ultimi anni, non si può aprire un nuovo fronte. Ci sono già la scuola e le pensioni su cui la partita è ancora da concludere.
Legge di bilancio, margini stretti per le modifiche alla manovra
I fari, al di là delle audizioni che andranno avanti per tutta la settimana, sono tutti rivolti sulle eventuali modifiche che arriveranno sulla manovra. Venerdì ci sarà l'incontro con i sindacati (tra l'altro, come da prassi, la Cgil ha sondato i partiti di maggioranza e opposizione per avanzare le proprie proposte, al pari della Cisl) e la presidente del Consiglio anche nella riunione odierna di governo ha fatto capire come i margini siano stretti. La consapevolezza nella maggioranza è che, anche dopo l'apertura dell'Europa sulla flessibilità, l'esecutivo possa rivedere alcuni punti, tra cui scuola, sanità e pensioni.
Giorgetti: "La flessibilità Ue rafforza difesa e sicurezza energetica"
"Salutiamo con soddisfazione l'approvazione della raccomandazione: la clausola di salvaguardia nazionale ci consente di rafforzare le capacità di difesa e la sicurezza energetica, nel rispetto del percorso di spesa netta raccomandato e salvaguardando al tempo stesso la sostenibilità delle finanze pubbliche", spiega il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
Energia e conti pubblici
Da settimane il ministro predica prudenza nell'approccio ai conti pubblici. Ma rivendica: "Abbiamo condotto approfondite interlocuzioni con la Commissione in merito alle misure di sicurezza energetica che intendiamo attuare avvalendoci della flessibilità. Tali interventi riguardano principalmente lo sviluppo della produzione e dello stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, l'efficientamento energetico di scuole, ospedali e altri edifici pubblici, nonché la mobilità sostenibile come trasporto locale e infrastrutture ferroviarie".
Spending review e risorse per modificare la manovra
Una delle richieste che verranno avanzate al responsabile dell'Economia, per esempio, è di rilanciare la spending review nei ministeri, attualmente ammonta a poco più di un miliardo, per alleggerire le richieste verso alcuni comparti economici strategici. Con l'auspicio in ogni caso che il governo abbia conservato un piccolo 'tesoretto' per venire incontro alle esigenze di chi vorrebbe apportare dei cambiamenti alla manovra.