Dl bollette: taglio temporaneo costo energia elettrica

AGI - Una riduzione temporanea del costo dell'energia elettrica per famiglie e imprese, attraverso un meccanismo di rimborso di una quota dei costi del gas naturale utilizzato per la produzione termoelettrica.
Lo prevede la nuova misura del dl bollette, approvato oggi dal Consiglio dei ministri, definita nell'ambito dell'interlocuzione con la Commissione europea e finalizzata a contenere l'impatto del prezzo del gas sul costo dell'elettricità.
Il Consiglio dei ministri ha approvato anche il decreto legge infrastrutture.
Pichetto Fratin: "Riduzione media di 15 euro al megawattora"
"Con il decreto legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri completiamo il percorso del dl Bollette, con l'obiettivo di ridurre il costo dell'energia elettrica per famiglie e imprese. A partire da gennaio, nel complesso, le misure del decreto consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora. È un primo passo concreto a sostegno del nostro sistema Paese, dei consumatori e del tessuto produttivo". Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.
Il confronto con la Commissione europea e il ruolo di Arera e Gme
"Il provvedimento - ha spiegato Pichetto - è il risultato di un lavoro articolato e di una lunga interlocuzione con la Commissione europea, portato avanti con la collaborazione istituzionale di Arera, per gli aspetti di competenza, e del Gme (Gestore dei Mercati Energetici), che ha assicurato il supporto tecnico nella definizione del meccanismo e nello svolgimento delle simulazioni richieste dalla Commissione europea. Un lavoro condotto nella consapevolezza delle difficoltà che famiglie e imprese stanno affrontando, in un contesto internazionale segnato da forti tensioni geopolitiche e dalle loro ricadute sui costi dell'energia".