Credit Agricole propone fusione tra Bpm e la controllata italiana

AGI - Credit Agricole S.A. ha proposto a Banco Bpm, di cui è il primo azionista con una quota di circa il 29% del capitale, di avviare una negoziazione relativa a una fusione tra l'ex popolare di Milano e Crèdit Agricole Italia. Banco Bpm costituirebbe il fulcro della società risultante dalla fusione, che rimarrebbe quotata a Milano, si legge in una nota dell'istituto francese. La proposta "di natura amichevole", che è stata sottoposta per la valutazione del consiglio di amministrazione di Banco Bpm, rappresenta la naturale evoluzione della partnership di lungo termine tra Banco Bpm e Crèdit Agricole e della reciproca conoscenza maturata tra i due gruppi".
Il progetto di fusione proposto da Credit Agricole tra Banco Bpm e la sua controllata italiana "mira a preservare l'identità e l'autonomia operativa della società risultante dalla fusione, con un assetto di governo societario equilibrato", si legge in una nota dell'istituto francese secondo il quale "il consiglio di amministrazione continuerebbe a essere composto in maggioranza da amministratori indipendenti. L'attuale amministratore delegato di Banco Bpm, Guseppe Castagna verrebbe confermato come amministratore delegato della nuova realtà".
Un terzo polo da 6,5 mln clienti e 2300 filiali
Il progetto di fusione tra Banco Bpm e Credit Agricole Italia darebbe vita al terzo gruppo bancario italiano, con la capacità di servire 6,5 milioni di clienti attraverso una rete di oltre 2.300 filiali "unendo forte presenza sul territorio, solidità finanziaria e consolidata esperienza nel settore". "La proposta - si legge in una nota di Credit Agricole - si fonda anzitutto su una visione industriale e imprenditoriale di lungo termine. Mira infatti a unire due gruppi profondamente radicati in Italia per creare un nuovo campione nazionale, avviare una nuova fase di sviluppo e ampliare le loro prospettive di crescita".
L'istituto francese incrementerebbe la propria partecipazione dall'attuale 29,6% del capitale di Piazza Meda a circa il 45% del capitale della società risultante dalla fusione.
Un premio per gli azionisti
Per gli azionisti di Banco Bpm, la proposta di fusione con Credit Agricole Italia prevede un rapporto di cambio che riflette un premio del 20%, oltre al pagamento di un dividendo straordinario di 1 miliardo di euro agli attuali azionisti di Banco Bpm. Le sinergie attese sono stimate in 800 milioni di euro all'anno. La potenziale operazione comporterebbe un aumento stimato di circa il 24% dell'utile per azione di Banco Bpm nel 2027, grazie al premio offerto e alle significative sinergie.
L'operazione di fusione proposta a Banco Bpm potrebbe essere perfezionata nella seconda metà del 2027. è quanto si legge in una nota di Credit Agricole in cui si specifica che la potenziale operazione sarebbe condizionata, tra le altre cose, all'approvazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Banco Bpm, con le maggioranze richieste per poter beneficiare del cosiddetto "whitewash" (esentando cosi' Crèdit Agricole dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria) e all'ottenimento delle autorizzazioni usuali per questa tipologia di operazioni (ivi incluse le autorizzazioni da parte di Bce nonchè secondo la disciplina "golden power" italiana).