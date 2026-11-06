Il gioco delle sedie degli stilisti del lusso

AGI - Lo chiamano "il gioco delle sedie" e funziona come una sorta di scure sugli stilisti che lavorano nel mondo del lusso. Non importa ormai quanto il tuo nome sia associato a competenza e successo. Quando la musica finisce, ovvero le vendite calano, il posto non è più assicurato e i brand chiedono un cambio radicale di immagine.
Proprio come nel gioco della sedia, con le sedie disposte a cerchio, in numero inferiore ai partecipanti, quando le note tacciono parte la corsa a sedersi e il più lento resta in piedi, ormai i direttori creativi vengono sollevati dall'incarico bruscamente, con il mercato attuale che lascia pochissimo tempo ai designer per sviluppare una visione a lungo termine. L'episodio più recente riguarda Pierpaolo Piccioli che lascia Balenciaga dopo soli 18 mesi, ma il caso dello stilista di Nettuno è solo l'ultimo in ordine di tempo.
Gioco delle sedie: il caso Pierpaolo Piccioli
Nel 2018 e nel 2022, Pierpaolo Piccioli aveva vinto il premio "stilista dell'anno" ai Fashion Awards quando era alla guida di Valentino, prima di lasciare nel marzo 2024.
Anthony Vaccarello e Saint Laurent
Anthony Vaccarello (Saint Laurent - 2026): nonostante anni di sfilate spettacolari e grande successo commerciale, la maison ha interrotto il rapporto con lo stilista belga nel quadro di una totale ristrutturazione del posizionamento dei brand del gruppo Kering.
Sean McGirr e Alexander McQueen
Sean McGirr (Alexander McQueen - 2026): allontanato dopo tre anni dal suo debutto. La sua visione non è riuscita a convincere la critica e i vertici aziendali a risollevare le sorti del marchio.
Adrian Appiolaza e Moschino
Adrian Appiolaza (Moschino - 2026): ha lasciato la direzione creativa dopo appena due anni e mezzo, confermando l'instabilità che sta colpendo i brand del gruppo Aeffe.
Dario Vitale e Versace
Dario Vitale (Versace - 2025): è stato direttore creativo di Versace da aprile 2025 fino al suo licenziamento da parte del Gruppo Prada nel dicembre dello stesso anno. Attualmente è direttore creativo di Emporio Armani e responsabile degli accessori di Giorgio Armani.
Hedi Slimane e Celine
Hedi Slimane (Celine - 2024): allontanato dalla guida di Celine dopo sette anni di grandissimo impatto stilistico ed economico, a causa di lunghe ed estenuanti negoziazioni contrattuali non andate a buon fine con il gruppo LVMH.
Virginie Viard e Chanel
Virginie Viard (Chanel - 2024): subentrata a Karl Lagerfeld, dopo la morte dello stilista tedesco, è stata bruscamente sostituita con il giovane Matthieu Blazy, stilista francese per tre anni alla guida di Bottega Veneta.
Alessandro Michele e Gucci
Alessandro Michele (Gucci - 2022): dopo aver completamente rivoluzionato Gucci e aver guidato una crescita miliardaria, lo stilista sarebbe stato spinto all'uscita dalla dirigenza di Kering. È direttore creativo di Valentino da marzo 2024.