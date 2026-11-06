Tonfo in Borsa, le 7 Big Tec' Usa perdono 1.000 mld in un giorno

AGI - In una sola giornata di borsa le cosiddette "Magnifiche Sette", le più grandi aziende tecnologiche degli Stati Uniti hanno perso complessivamente oltre 1.000 miliardi di dollari, segnando la peggiore seduta a Wall Street dall'aprile 2025. Tesla è prima nella classifica dei ribassi (-10,8%), seguita da Nvidia (-9,3%), Meta (-4%), Microsoft (-3,6%), Alphabet (-2,2%), Amazon (-2,2%) e Apple (-1,5%).
A picco l'indice tecnologico della Borsa di New York
Questo gruppo di colossi del settore tecnologico ("Big Tech") aveva registrato un forte rialzo il giorno precedente, in seguito alle elezioni di midterm negli Stati Uniti, che hanno visto la sconfitta dei Repubblicani e il ritorno dei Democratici al controllo sia della Camera che del Senato. La seduta di giovedì ha cancellato i 600 miliardi di dollari di valore di mercato guadagnati durante il rally post-elettorale stabilendo un record negativo: la maggiore perdita collettiva in un singolo giorno per il gruppo, pari a circa 1.130 miliardi di dollari. L'indice tecnologico Nasdaq è sceso del 5,52%, trascinato al ribasso da un'ondata di vendite sui titoli legati all'intelligenza artificiale; l'indice S&P 500 ha registrato un calo del 4,36%, mentre il Dow Jones è sceso del 3,44%.
I titoli legati al settore dell'IA in particolare quelli connessi a infrastrutture, chip e data center hanno subito le perdite maggiori, a causa delle aspettative che il comparto possa affrontare nuove normative e sfide nell'espansione della capacità dei propri data center. Tesla e SpaceX aziende che fanno capo al magnate Elon Musk, fervente sostenitore dell'accelerazione nello sviluppo dell'IA e tra i fautori della vittoria del presidente Trump alle elezioni del 2024 hanno visto evaporare complessivamente 420 miliardi di dollari dalla loro capitalizzazione di mercato.
Borse europee, avvio in calo
Le Borse europee aprono l'ultima seduta della settimana in forte calo, sulla scia del profondo rosso a Wall Street e sui listini asiatici. Nei primi scambi a Londra l'indice Ftse cede l'1,45% a 10.626,41 punti, a Francoforte il Daxl'1,74% a 25.872 punti e a Parigi il Cac40 perde l'1,4% a 8.089,77 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna -1,28% a 49.860,61 punti.
A Tokyo l'indice Nikkei cala di oltre il 5%
L'indice azionario giapponese Nikkei ha registrato un calo superiore al 5% in scia al crollo dei titoli azionari negli Stati Uniti. Nelle prime fasi delle contrattazioni, l'indice di riferimento Nikkei 225 è sceso del 5,1%, attestandosi a 56.930 punti. Calo ancora più alto - di oltre l'8,5% - per l'indice principale della Borsa di Seoul, il Kospi.