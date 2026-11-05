Moda: rivoluzione Balenciaga, licenziato Piccioli dopo un anno

AGI - Pierpaolo Piccioli lascia la direzione creativa di Balenciaga, un anno e mezzo dopo il suo arrivo. Lo ha annunciato il gruppo del lusso Kering, proprietario della maison. Lo stilista, 59 anni, era arrivato a maggio 2025 dopo 25 anni da Valentino, guidata anche insieme a Maria Grazia Chiuri.
A Balenciaga, fondata in Spagna ma con sede a Parigi dal 1937, aveva il compito di aprire un "nuovo capitolo" dopo l'era del georgiano Demna, tanto appariscente quanto controversa. "Attraverso la sua visione e l'attenzione dedicata al know-how, alla costruzione e alla creazione di capi, ha riaffermato l'eredità couture della Casa", ha dichiarato l'amministratore delegato di Balenciaga, Gianfranco Gianangeli.
L'annuncio della nuova direzione creativa
La nuova direzione creativa sarà annunciata "presto". Piccioli ha salutato su Instagram con un lungo messaggio di ringraziamento: "Niente finisce mai davvero. Tutto sta evolvendo. Alla fine, la nostra identità e i nostri valori sono le uniche cose che possediamo davvero".
Piccioli scrive, tra l'altro: "Abbiamo creduto in un sogno. Era un sogno bellissimo, da condividere e in cui credere, un paesaggio immaginato da quel punto di vista. Eppure, la vita è un viaggio e ogni capitolo esiste per lasciare spazio a quello successivo. Nulla finisce mai veramente; tutto si evolve. Alla fine, la nostra identità e i nostri valori sono le uniche cose che possediamo veramente. Rimanere fedeli a quell’identità e a quei valori è l’unico modo per affrontare con grazia ciò che ci aspetta"
La citazione di Pier Paolo Pasolini
Poi aggiunge una citazione: "C’è una frase di Pasolini che porto sempre con me: «Ti insegneranno a non brillare. E tu, invece, brilla». Grazie, allora. Per il lavoro svolto, per le mani, per il coraggio, per la cura; grazie a tutti coloro che hanno condiviso questa prospettiva e hanno camminato al mio fianco lungo questo percorso. Senza mappe e senza compromessi. Sapete chi siete. E, nonostante tutto, continuate a brillare. Sempre. Con affetto, Pp", conclude.
Le voci sulla sostituzione e il rimpasto di Kering
Secondo la stampa, le voci su una sua sostituzione circolavano da settimane e avevano animato la settimana della moda femminile di Parigi a inizio ottobre, sullo sfondo di vendite inferiori alle attese per Kering. Il gruppo, che controlla tra gli altri Gucci, Saint Laurent e Bottega Veneta, ha avviato un ampio rimpasto creativo guidato dall'amministratore delegato Luca de Meo. L'8 ottobre aveva annunciato l'uscita di Anthony Vaccarello da Saint Laurent, dove era in carica dal 2016, e pochi giorni dopo si era separato da Sean McGirr, direttore artistico di Alexander McQueen.