Banca francese colpita da hacker: 133 mln di dollari a rischio
Banca francese colpita da cyber attacco: transazioni fraudolente per 133 milioni di dollari
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Banca francese colpita da cyber attacco: transazioni fraudolente per 133 milioni di dollari

La banca regionale francese Crédit Mutuel Arkéa, divisione di Crédit Mutuel in Bretagna e nella Francia occidentale, ha subito un attacco informatico
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AGI - La banca regionale francese Crédit Mutuel Arkéa ha reso noto di essere stata vittima di un attacco informatico che ha consentito l’effettuazione di transazioni fraudolente, per un valore - secondo quanto riportato - di 133 milioni di dollari (118 milioni di euro).

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Hacker in banca, nessuna conseguenza per i clienti

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L’istituto, che rappresenta la divisione del colosso francese dei servizi finanziari Crédit Mutuel in Bretagna e in altre aree della Francia occidentale, ha dichiarato che la situazione è ora “sotto controllo” e che non vi saranno “conseguenze finanziarie” per i propri clienti.

La banca non ha confermato l’entità della somma sottratta, cifra riportata dalla testata regionale ‘Le Télégramme’.

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