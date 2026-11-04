Banca francese colpita da hacker: 133 mln di dollari a rischio

AGI - La banca regionale francese Crédit Mutuel Arkéa ha reso noto di essere stata vittima di un attacco informatico che ha consentito l’effettuazione di transazioni fraudolente, per un valore - secondo quanto riportato - di 133 milioni di dollari (118 milioni di euro).
Hacker in banca, nessuna conseguenza per i clienti
L’istituto, che rappresenta la divisione del colosso francese dei servizi finanziari Crédit Mutuel in Bretagna e in altre aree della Francia occidentale, ha dichiarato che la situazione è ora “sotto controllo” e che non vi saranno “conseguenze finanziarie” per i propri clienti.
La banca non ha confermato l’entità della somma sottratta, cifra riportata dalla testata regionale ‘Le Télégramme’.