Novembre di scioperi, gli stop di treni, aerei, Tpl e scuola

AGI - Il mese di novembre sarà scandito da una serie di scioperi, su tutti:
- treni
- trasporto pubblico
- scuola
- telecomunicazioni
Sono in calendario sia astensioni dal lavoro nazionali, legate a proteste contro il caro vita e i contenuti della legge di bilancio, sia vertenze settoriali e locali.
Il 9 novembre si fermeranno 8 ore i lavoratori dei treni ad alta velocità di Italo, alle 9 di mattina alle 16.59 nel pomeriggio. A indire lo scipero Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl ferrovieri, Fast Confsal e Orsa ferrovie, "dopo mesi di trattative nei quali si sono susseguiti incontri, proposte e tentativi di mediazione, che hanno determinato rigidità e nessuna risposta nel confronto per il rinnovo contrattuale".
La stessa giornata sono in programma anche uno sciopero di 4 ore del trasporto pubblico dell'Amat a Palermo, proclamato da Osp Cub Trasporti, e uno della stessa durata dell'Amt di Genova, indetto dall'Ost Cub Trasporti.
Il 13 novembre sono in programma altri due scioperi nel trasporto pubblico: astensione dal lavoro di 24 ore dell'Atvo di Venezia e dell'Atm di Milano. Il 16 novembre invece si fermano per 24 ore i lavoratori dell'Amtab di Bari per uno sciopero indetto da Ost Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Ugl Autoferro.
Lo stop del 20 novembre
Il 20 novembre è in calendario lo sciopero generale nazionale nei settori pubblici e privati - dai trasporti alla scuola ai servizi - indetto dalla Cgil per tutta la giornata. La piattaforma della mobilitazione riguarda gli effetti del caro vita "derivante dall'aumento dei prezzi dei beni energetici non ha avuto alcuna risposta efficace dalle politiche del Governo".
Le motivazioni
Tale condizione, sottolinea la Cgil, "è aggravata dalle scelte sbagliate di politica economica e di bilancio, a partire dalla decisione di aumentare le spese per il riarmo, dal mancato adeguato finanziamento di salute, istruzione, politiche sociali e non autosufficienza, del sostegno all'abitare, dall'assenza di interventi adeguati sulla previdenza, a partire dal blocco dell'aumento dell'età pensionabile, e su salute e sicurezza sul lavoro".
Il 22 novembre è in programma lo sciopero di 24 ore negli aeroporti di Malpensa e Marco Polo a Venezia.