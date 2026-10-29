Lagarde lascia la Bce, si dimetterà il 7 febbraio

AGI - La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, ha comunicato oggi il Consiglio direttivo e il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, che si dimetterà dal suo incarico il 7 febbraio 2027. Lo riferisce la Bce, spiegando che "il successore della presidente Lagarde sarà nominato dal Consiglio europeo secondo la procedura di nomina prevista dall'articolo 283 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea". Il Consiglio direttivo "ha ringraziato calorosamente la presidente Lagarde e le ha tributato una lunga standing ovation".
"Ho compiuto un buon lavoro"
"Lascio un'istituzione solida e finanziariamente stabile; la lascio con la consapevolezza di aver compiuto un buon lavoro e di aver rappresentato al meglio questa realtà", ha affermato Lagarde, in un video postato sui social dopo che la banca centrale ha comunicato la sua decisione di lasciare l'incarico ben prima della scadenza naturale di ottobre. "E' stato un grande orgoglio e un enorme privilegio essere al servizio di questa istituzione e voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, sostenuto e realizzato la missione che abbiamo in Europa - ha proseguito - essere una roccia, essere solidi, garantire la stabilità dei prezzi e la stabilita' finanziaria. E penso di lasciare questa istituzione con la consapevolezza del buon lavoro svolto e una Bce pronta per il futuro".
Costa: da Lagarde "forte senso del dovere e della responsabilità"
Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa apprendendo la notizia delle dimissioni ha voluto ringraziare pubblicamente Lagarde in un post sui social ricordando che "durante il suo mandato, ha guidato la Banca Centrale Europea con un forte senso del dovere e della responsabilità".
"L'Europa è stata ben servita dalla sua leadership in tempi incerti e dal suo impegno incrollabile per il progetto europeo. Attraverso una pandemia globale, una guerra in Europa, crisi energetiche e shock inflazionistici, ha fornito una guida stabile e determinata, contribuendo a salvaguardare la stabilità e la resilienza dell'area euro" scrive Costa che annuncia che da oggi inizia il lavoro per individuare un successore a Francoforte.
"Per garantire una transizione fluida alla prossima leadership della BCE, il processo per la nomina del suo successore sarà avviato oggi e procederà senza indugio, al fine di una decisione tempestiva da parte del Consiglio europeo che agisce nella sua composizione dell'area euro, in conformità alla procedura prevista dall'articolo 283 (2) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" ha concluso.