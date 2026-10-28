Arrivano le targhe personalizzate, costeranno 600 euro

AGI - Arrivano le targhe personalizzate. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Una nota che si potrebbe definire di colore: introduciamo la possibilità per chi se ne vorrà avvalere di avere delle targhe personalizzate. Cioè ci si potrà più o meno sbizzarrire come si ritiene, ovviamente sostenendo un costo", ha detto presentando la manovra.
Targhe personalizzate, i costi e le possibilità
Scegliere lettere e numeri della targa della propria auto costerà 600 euro. La possibilità è prevista dal nuovo Codice della strada, che dà attuazione a una misura già contemplata dalla legge, ma rimasta finora inapplicata per l’assenza delle norme necessarie. Per le automobili, che richiedono una targa anteriore e una posteriore, il costo è di 500 euro, a cui si aggiunge una maggiorazione del 20%, pari a 100 euro, destinata al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per le moto, dotate di una sola targa posteriore, la spesa complessiva sarà invece di 360 euro: 300 euro più 60 di maggiorazione.
I Paesi europei dove c'è già e il modello Belgio
Le targhe personalizzate esistono già in diversi Paesi europei, con modalità e costi che variano. Alcuni permettono di avere il proprio nome, altri le proprie iniziali, una parola o una combinazione di numeri particolarmente significativa. Tra i modelli più flessibili c'è quello del Belgio, dove gli automobilisti possono richiedere una combinazione personalizzata di lettere e numeri, a condizione che sia disponibile e rispetti le regole previste. Il costo è di 1.030 euro. Per un totale d'introiti annuo alle casse dello Stato di 12 milioni di euro.
Altri sistemi sono in vigore in Germania, Finlandia, Lussemburgo, Estonia, Lettonia, Lituania e Croazia. Le modalità cambiano da Stato a Stato: alcuni consentono di scegliere parole e combinazioni relativamente libere, altri permettono soltanto di selezionare lettere e numeri all'interno del formato nazionale. In Germania come in Austria, ad esempio, resta obbligatoria la sigla territoriale, mentre in Irlanda si può prenotare un numero specifico mantenendo la struttura ordinaria della targa.
In Germania la scelta di una combinazione costa 12,80 euro, escluse le spese ordinarie di immatricolazione e produzione. In Austria il costo complessivo della richiesta è di 235 euro. In Finlandia la decisione amministrativa per una targa speciale costa mille euro. In Estonia si distinguono due possibilità: una combinazione scelta all'interno del formato ordinario, con una tariffa indicata di 540 euro, e una targa speciale realizzata su richiesta, che costa 1.560 euro. In Lituania il prezzo sale a 2.500 euro per una combinazione personalizzata da uno a sei caratteri, di cui almeno uno numerico.
Nel Regno Unito la personalizzazione è diventata anche un business
Le cosiddette private number plates possono essere acquistate direttamente dall'agenzia pubblica DVLA, attraverso aste o da altri proprietari. Le combinazioni particolarmente ricercate possono raggiungere prezzi molto elevati. Nell'esercizio 2024-2025 gli introiti erano stati superiori a 274 milioni di sterline, mentre nel 2023-2024 erano stati pari a circa 276 milioni.
Nulla a che vedere comunque con i record emiratini: la targa automobilistica più costosa appartiene a Dubai, dove nell'aprile 2023 la combinazione "P 7" è stata venduta all'asta per 55 milioni di dirham, ovvero quasi 14 milioni di euro al cambio dell'epoca. La vendita, entrata nel Guinness dei primati, ha superato il precedente record stabilito nel 2008 ad Abu Dhabi, quando una targa con il solo numero "1" era stata acquistata per 52,2 milioni di dirham, circa 14,2 milioni di dollari.