Cortina 'regina delle Dolomiti' e degli immobili di lusso, prezzi case +10%

AGI - Se il mercato già da anni si era posizionato su un segmento alto (se non altissimo), sono poi arrivate le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina a dare il loro contributo. E così Cortina d'Ampezzo si è guadagnata il podio come prima in Italia nell'incremento dei prezzi delle case di lusso in montagna. A certificarlo è il nuovo Alpine Report 2026/27 di Knight Frank, visionato da AGI, che vede nella "perla delle Dolomiti" immobili di prestigio venduti anche a 25mila euro al metro quadrato. A livello europeo Cortina si piazza così al terzo posto nel Mountain Property Price Index, preceduta soltanto da Davos (+14,5%) e Andermatt (+12,5%). Un risultato trainato di sicuro anche dall'effetto Olimpiadi che piazza Cortina ben al di sopra della crescita media del 3,2%.
"Il mercato è più forte rispetto a un anno fa, sia in termini di valore degli immobili sia per profondità della domanda - afferma Marino Piccolotto, titolare di Abitare Cortina, partner di Knight Frank a Cortina d'Ampezzo - I prezzi medi sono aumentati del 10% su base annua, sostenuti anche dalla crescente visibilità internazionale legata ai Giochi olimpici".
Le richieste del mercato immobiliare
Tra le principali richieste del mercato ci sono proprietà pronte da abitare, viste panoramiche e un facile accesso al centro e agli impianti di risalita, in particolare nell'area di Corso Italia. Secondo le indicazioni degli operatori locali riportate nel report, gli appartamenti di lusso raggiungono facilmente quotazioni comprese tra 18.000 e 21.000 euro al metro quadrato, mentre gli chalet nuovi o ristrutturati possono superare i 25.000 euro al metro quadrato.
La classifica delle località alpine
Osservando la classifica globale la Svizzera si conferma in testa al mercato alpino del lusso. Gstaad resta la località più costosa, con un valore di riferimento di 44.440 euro al metro quadrato (nonostante la leggera flessione annua del 2,6%). Prezzi in crescita anche a Verbier (+6,7%) dove, nonostante i costi esorbitanti, si sono contate 27 transazioni superiori a 10 milioni di franchi svizzeri nel 2025 nel comune di Val de Bagnes, che comprende la località. A St. Moritz, incremento annuo del 3,7%.
Le performance delle Alpi francesi
Crescite importanti infine anche sulle Alpi francesi con performance migliori registrate da Courchevel Village (+6,1%), Courchevel Moriond (+5,2%) e Val d'Isère (+5%).