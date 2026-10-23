Carburanti, Meloni in Kuwait: 'Proroga price cap, Q8 disponibile'
Carburanti, Meloni in Kuwait: "Q8 disponibile a prorogare il tetto su benzina e gasolio"
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Carburanti, Meloni in Kuwait: "Q8 disponibile a prorogare il tetto su benzina e gasolio"

Adottato il Piano d'azione tra i due Paesi 2027-2030 nell'incontro che la premier ha avuto con lo sceicco Al-Sabah
Carburanti, Meloni in Kuwait: "Q8 disponibile a prorogare il tetto su benzina e gasolio"
YASSER AL-ZAYYAT / AFP
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AGI - "Il Kuwait è disponibile a prorogare il price cap su benzina e gasolio, già applicato da Q8, con l'obiettivo di contenere i costi energetici e tutelare famiglie e imprese". Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi, facendo riferimento ai colloqui in Kuwait tra il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e l'Emiro Sheikh Mish'al Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah.

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Adottato il Piano d'azione Italia-Kuwait 2027-2030

Dialogo politico, difesa, energia, investimenti e cooperazione giudiziaria: sono i principali capitoli del Piano d'azione Italia-Kuwait 2027-2030, adottato oggi a Kuwait City dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dal premier kuwaitiano, lo sceicco Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah.

Tra i punti principali, gli incontri regolari tra capi di governo e ministri, consultazioni annuali tra i responsabili degli Esteri e maggiore coordinamento su migrazioni, contrasto alla tratta, terrorismo e transizioni energetica e digitale.

Previsto anche il rafforzamento dei rapporti tra Ue, Kuwait e Consiglio di cooperazione del Golfo.

Difesa, sicurezza e tecnologie strategiche

Nel campo della difesa e della sicurezza si richiama l'attuazione dell'accordo sulla difesa firmato a Roma il 13 gennaio 2026, con la possibilità di attività ed esercitazioni congiunte, formazione e scambi tra militari.

Il dialogo si estenderà a spazio, difesa cibernetica, intelligenza artificiale e tecnologie quantistiche.

È prevista inoltre la firma di un'intesa tra Carabinieri e Guardia nazionale kuwaitiana, oltre alla cooperazione su pattugliamento costiero, soccorso in mare e protezione delle infrastrutture strategiche.

Energia e transizione energetica

Per l'energia, tema caldo del momento, si certifica la collaborazione sulla transizione energetica secondo il principio della neutralità tecnologica.

Il piano punta su idrogeno rinnovabile e a basse emissioni, biocarburanti, biogas, accumulo energetico e cattura, utilizzo e stoccaggio della CO2.

Sono previsti interventi anche su reti elettriche e filiere dei minerali critici e strategici.

Commercio e investimenti

Sul fronte business, il focus è al sostegno agli scambi e alle partnership industriali, soprattutto tra piccole e medie imprese, attraverso garanzie, assicurazioni e credito all'esportazione.

Un forum economico e sugli investimenti sarà organizzato almeno ogni due anni.

Infrastrutture, turismo e lotta alla criminalità

E ancora, Meloni e Al-Sabah hanno confermato la cooperazione tra operatori della connettività e dei centri dati, progetti per distretti agroalimentari, contrasto alla desertificazione e migliore gestione dell'acqua.

Sul turismo, sostegno agli investimenti e alla creazione di collegamenti aerei diretti.

Saranno promosse squadre investigative comuni contro la criminalità transnazionale e per il recupero dei proventi illeciti, con la collaborazione contro riciclaggio, cybercriminalità e traffici di persone, droga, armi e beni culturali.

Ricerca, sanità e cooperazione culturale

Spazio anche ad archeologia, ricerca medica, rafforzamento della sanità pubblica, inclusione delle persone con disabilità e cooperazione giovanile e sportiva.

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