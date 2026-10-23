Carburanti, Meloni in Kuwait: 'Proroga price cap, Q8 disponibile'

AGI - "Il Kuwait è disponibile a prorogare il price cap su benzina e gasolio, già applicato da Q8, con l'obiettivo di contenere i costi energetici e tutelare famiglie e imprese". Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi, facendo riferimento ai colloqui in Kuwait tra il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e l'Emiro Sheikh Mish'al Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah.
Adottato il Piano d'azione Italia-Kuwait 2027-2030
Dialogo politico, difesa, energia, investimenti e cooperazione giudiziaria: sono i principali capitoli del Piano d'azione Italia-Kuwait 2027-2030, adottato oggi a Kuwait City dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dal premier kuwaitiano, lo sceicco Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah.
Tra i punti principali, gli incontri regolari tra capi di governo e ministri, consultazioni annuali tra i responsabili degli Esteri e maggiore coordinamento su migrazioni, contrasto alla tratta, terrorismo e transizioni energetica e digitale.
Previsto anche il rafforzamento dei rapporti tra Ue, Kuwait e Consiglio di cooperazione del Golfo.
Difesa, sicurezza e tecnologie strategiche
Nel campo della difesa e della sicurezza si richiama l'attuazione dell'accordo sulla difesa firmato a Roma il 13 gennaio 2026, con la possibilità di attività ed esercitazioni congiunte, formazione e scambi tra militari.
Il dialogo si estenderà a spazio, difesa cibernetica, intelligenza artificiale e tecnologie quantistiche.
È prevista inoltre la firma di un'intesa tra Carabinieri e Guardia nazionale kuwaitiana, oltre alla cooperazione su pattugliamento costiero, soccorso in mare e protezione delle infrastrutture strategiche.
Energia e transizione energetica
Per l'energia, tema caldo del momento, si certifica la collaborazione sulla transizione energetica secondo il principio della neutralità tecnologica.
Il piano punta su idrogeno rinnovabile e a basse emissioni, biocarburanti, biogas, accumulo energetico e cattura, utilizzo e stoccaggio della CO2.
Sono previsti interventi anche su reti elettriche e filiere dei minerali critici e strategici.
Commercio e investimenti
Sul fronte business, il focus è al sostegno agli scambi e alle partnership industriali, soprattutto tra piccole e medie imprese, attraverso garanzie, assicurazioni e credito all'esportazione.
Un forum economico e sugli investimenti sarà organizzato almeno ogni due anni.
Infrastrutture, turismo e lotta alla criminalità
E ancora, Meloni e Al-Sabah hanno confermato la cooperazione tra operatori della connettività e dei centri dati, progetti per distretti agroalimentari, contrasto alla desertificazione e migliore gestione dell'acqua.
Sul turismo, sostegno agli investimenti e alla creazione di collegamenti aerei diretti.
Saranno promosse squadre investigative comuni contro la criminalità transnazionale e per il recupero dei proventi illeciti, con la collaborazione contro riciclaggio, cybercriminalità e traffici di persone, droga, armi e beni culturali.
Ricerca, sanità e cooperazione culturale
Spazio anche ad archeologia, ricerca medica, rafforzamento della sanità pubblica, inclusione delle persone con disabilità e cooperazione giovanile e sportiva.