American Express taglia 3.800 posti di lavoro

AGI - American Express ha annunciato il taglio di circa 3.800 posti di lavoro a livello globale (pari al 5% dell'organico) nell'ambito di un piano di ristrutturazione volto a incrementare l'efficienza aziendale e accelerare l'integrazione dell'intelligenza artificiale.
I costi dell'operazione
L'operazione ha comportato oneri per 336 milioni di dollari nel terzo trimestre, finanziati in parte con i proventi della cessione di Global Business Travel Group (6,3 miliardi di dollari).
Ricavi e utili in crescita
Nel terzo trimestre, il gruppo delle carte di credito ha registrato ricavi per 20,06 miliardi di dollari (+9% su anno) e un utile netto di 3,71 miliardi (+28%), confermando per l'intero esercizio le stime di un utile per azione compreso tra 18,30 e 18,60 dollari.
Il mercato guarda con cautela
Nonostante i conti in crescita, il titolo AmEx cede il 3,54% a Wall Street.