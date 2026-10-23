American Express taglia 3.800 posti di lavoro
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American Express taglia 3.800 posti di lavoro

Nonostante ricavi e utili in crescita il titolo perde terreno a Wall Street
American Express taglia 3.800 posti di lavoro
Jaque Silva / NurPhoto / NurPhoto via AFP
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AGI - American Express ha annunciato il taglio di circa 3.800 posti di lavoro a livello globale (pari al 5% dell'organico) nell'ambito di un piano di ristrutturazione volto a incrementare l'efficienza aziendale e accelerare l'integrazione dell'intelligenza artificiale.

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I costi dell'operazione

L'operazione ha comportato oneri per 336 milioni di dollari nel terzo trimestre, finanziati in parte con i proventi della cessione di Global Business Travel Group (6,3 miliardi di dollari).

Ricavi e utili in crescita

Nel terzo trimestre, il gruppo delle carte di credito ha registrato ricavi per 20,06 miliardi di dollari (+9% su anno) e un utile netto di 3,71 miliardi (+28%), confermando per l'intero esercizio le stime di un utile per azione compreso tra 18,30 e 18,60 dollari.

Il mercato guarda con cautela

Nonostante i conti in crescita, il titolo AmEx cede il 3,54% a Wall Street.

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