Revolut down per problemi tecnici di Google Cloud a Londra

AGI – Un problema su Google Cloud ha messo in ginocchio il sistema della banca digitale inglese Revolut, paralizzando l'accesso ai conti e ai sistemi di pagamento in diversi Paesi europei. La società di tecnologia finanziaria con sede nel Regno Unito che offre servizi bancari tra cui una carta di debito, cambio valuta, cambio di criptovaluta e pagamenti peer-to-peer è la ‘vittima’ più illustre di questo problema tecnico. Google riferisce di "elevati tassi di errore" e "interruzioni intermittenti della rete" nel suo data center europeo con sede a Londra. I disservizi, come emerge dal sito di Google, stanno interessando diversi servizi cloud (informatica da remoto).
La banca online britannica Revolut ha dichiarato di riscontrare un "disservizio" in diversi propri servizi; una fonte vicina all'azienda ha attribuito il problema a questo guasto di Google Cloud. "Attualmente, diversi servizi di Google Cloud presentano un elevato tasso di errore e interruzioni intermittenti della rete nella regione europe-west2", ha comunicato il colosso tecnologico, aggiungendo: "Il nostro team di ingegneri sta continuando a indagare sul problema".
"Interrotti diversi servizi ma dati al sicuro"
Halifax, uno dei maggiori istituti di credito ipotecario del Regno Unito, e la fintech Revolut sono al lavoro per ripristinare i propri servizi online, dopo gli "elevati tassi di errore" e "interruzioni intermittenti della rete" di Google. Revolut ha riferito di riscontrare "un'interruzione che coinvolge diversi servizi", precisando tuttavia che il denaro e i dati dei clienti sono al sicuro.
Segnalazioni di problemi in altri servizi
Il portale Downdetector, che raccoglie segnalazioni su disservizi digitali, ha indicato la ricezione di centinaia di segnalazioni riguardanti problemi che hanno colpito le banche Lloyds e HSBC, il portale immobiliare Rightmove e il servizio postale Royal Mail. Non è ancora chiaro quante aziende siano state colpite dall'incidente. Il Lloyds Banking Group, società proprietaria di Halifax, ha dichiarato: "Siamo a conoscenza di problemi analoghi che interessano altre organizzazioni e stiamo monitorando la situazione con attenzione".
L'incidente nella regione europe-west2
"Attualmente, diversi servizi di Google Cloud presentano un elevato tasso di errore e interruzioni intermittenti della rete nella regione 'europe-west2'", ha comunicato Google sulla propria dashboard, precisando che l'incidente ha avuto inizio martedì alle 6:08 GMT. Secondo la tabella che illustra i servizi del colosso tecnologico, la regione "europe-west2" corrisponde all'area di Londra dove ha sede Revolut.
Le verifiche di Google e Revolut
"Stiamo proseguendo con gli accertamenti", ha dichiarato un portavoce dell'azienda statunitense, senza fornire ulteriori dettagli sulle cause del problema. Da parte sua, un portavoce di Revolut ha fatto sapere, in una nota, che la banca "sta lavorando alla risoluzione del problema fin da quando è stato individuato, questa mattina (martedì)". "Possiamo confermare che il denaro e i dati di tutti i nostri clienti sono al sicuro", ha aggiunto la società fintech.
La crescita di Revolut in Italia
Revolut è diffusissima nel nostro Paese e ha recentemente annunciato di aver superato i sei milioni di clienti in Italia, registrando un incremento di un milione di utenti da quando ha raggiunto il traguardo dei cinque milioni all'inizio di quest'anno. Revolut ha così oltrepassato il 10% di penetrazione del mercato in Italia, che si conferma il suo quarto mercato al mondo per numero di clienti.