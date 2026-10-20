Autotrasportatori: oggi incontro con Salvini, blocchi e presidi

AGI - Prende il via in Prefettura a Milano il tavolo tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e le associazioni dell'autotrasporto. Al confronto partecipano Fai, Anita, Assotir, Cna Fita, Confartigianato Trasporti, Fedit, Fiap, Trasporto Unito Fiap, Confcooperative, Legacoop Produzione e Servizi e Sna-Casartigiani.
Al centro dell'incontro il caro gasolio, i contributi attesi e le risorse necessarie a sostenere le imprese, dopo le proteste e i fermi dei camion che interessano diverse regioni del Mezzogiorno. Le associazioni chiedono interventi per contenere i costi del carburante, lo sblocco degli aiuti e tempi certi per i pagamenti. Tra i nodi sul tavolo figurano i 430 milioni di euro di crediti d'imposta e le risorse per il rinnovo del parco veicolare.
Alle 15 è previsto un secondo incontro a Milano con le rappresentanze autonome e territoriali coinvolte nella mobilitazione. Il confronto servirà a raccogliere le richieste dei manifestanti, che attendono impegni concreti per valutare il futuro della protesta.
Salvini: "Sblocco dei fondi già da questa settimana"
All'emergenza per l'autotrasporto "stiamo lavorando da settimane. Ieri ho passato buona parte della giornata a parlare anche con i singoli autotrasportatori e singole associazioni di alcune realtà del Sud, in Sicilia, Campania e Puglia, che hanno rimosso i blocchi autostradali e su alcune arterie per permettere di rifornire negozi, farmacie e supermercati. Il gesto di disponibilità c'è stato. Stiamo lavorando al massimo per dare risposte concrete già oggi. I 430 milioni che sono già a bilancio sono disponibili", lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, su Rtl 102.5.
"Tuttavia per superare gli ostacoli burocratici - ha proseguito - ci siamo imposti che inizino a essere erogati già da questa settimana, perché molte imprese non possono aspettare. Ci saranno sicuramente risorse aggiuntive". E ha aggiunto: "Ci sarà anche una disponibilità di cassa per il cosiddetto Marebonus, figlio di una normativa europea fuori dal mondo e fuori dal tempo".
La mappa dei presidi
Mentre a Milano si svolgono i vertici istituzionali, la mobilitazione sul territorio prosegue. Da ieri si registra un presidio di autotrasportatori anche al casello di Frosinone.
Dal Casertano al Salernitano, passando per l'Irpinia, la protesta degli autotrasportatori contro il caro-carburanti e il caro-vita va avanti. Nel Vallo di Diano, area a Sud della provincia di Salerno, la mobilitazione sta interessando le aree esterne all'autostrada di Polla, Atena Lucana, Sala Consilina e Padula Buonabitacolo. Tir fermi, ma le auto transitano, seppur con qualche rallentamento. Non si esclude che, nelle prossime ore, possa esserci un presidio anche allo svincolo di Buccino del raccordo autostradale Sicignano-Potenza.
Presidi di protesta, in queste ore, si sono registrati a Eboli, Contursi, Campagna e Sicignano degli Alburni, ma anche a Battipaglia dove i camion si sono radunati nell'area antistante allo stadio, non lontano dagli svincoli autostradali. Traffico, poi, è stato segnalato in queste ore alle uscite della tangenziale di Pontecagnano e tra l'A30 e l'A1. In Irpinia, al fianco degli autotrasportatori, anche gli agricoltori, che sono in presidio ad Avellino Est.