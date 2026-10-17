Ex Ilva, chiesta la cassa integrazione per altri 4.172 lavoratori

AGI - Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria (ex Ilva) chiede di mettere in cassa integrazione straordinaria in tutta Italia altri 4.172 dipendenti in più rispetto all'attuale autorizzazione di cassa per 4.450.
Il numero dei cassintegrati viene quindi innalzato "dagli attuali 4.450 a 8.622 unità, mantenendo in servizio 1.004 unità al fine di garantire la guardiania degli asset e la salvaguardia degli impianti produttivi, oltre all'adempimento degli obblighi amministrativi, ambientali e la continuità produttiva".
I dati sono contenuti in una comunicazione che i commissari di Acciaierie, Giancarlo Quaranta, Giovanni Fiori e Davide Tabarelli, hanno trasmesso ai sindacati nazionali e territoriali, dalla Puglia alla Liguria, dalla Lombardia al Piemonte, nonché alle Regioni interessate e ai ministeri del Lavoro e delle Imprese.
Durata della misura e impatto sugli stabilimenti
La nuova richiesta di cassa, si specifica, decorrerà dall'autorizzazione sino al 28 febbraio 2027 "salvo proroghe e/o rinnovi della stessa".
Ai sindacati di Taranto la comunicazione è giunta nella tarda serata di ieri in conclusione dello sciopero all'ex Ilva e nell'indotto-appalto durato cinque giorni da lunedì e che ha visto anche il blocco delle principali statali da e per Taranto (7 per Massafra-Bari e 106 per Metaponto-Reggio Calabria).
Il nuovo numero di 8.622 va inteso come "numero medio massimo di contestuali sospensioni", puntualizza l'azienda.
Allo scorso 30 luglio, i dipendenti di Acciaierie erano 9.626, di cui 7.875 a Taranto, 917 a Genova, 542 a Novi Ligure, 127 negli uffici di Milano, più altri nei restanti siti.
Con la nuova comunicazione, la società chiede ora la cassa sino a febbraio per 6.964 su 7.875 del sito di Taranto, per 870 su 917 a Genova, per 515 su 542 a Novi Ligure e per 117 su 127 a Milano. Analogo impatto anche sulle altre sedi della società.
Taranto il sito più colpito
A Taranto, dove la cassa è già in corso per circa 3.500 persone ed è autorizzata come massimo per 3.800 nell'ambito di un contingente complessivo di 4.450, i quasi 7mila cassintegrati totali riguarderanno 4.667 operai, 1.564 impiegati e 733 intermedi.
Le aree di fusione e staff e servizi le più colpite con, rispettivamente, 2.660 e 3.225 persone destinate alla cassa integrazione.
Per l'area di laminazione di Taranto, invece, la richiesta aziendale riguarda 1.079 persone.
Già nella giornata di ieri da fonti sindacali si è appreso che diversi dipendenti di Acciaierie, fra Taranto e Milano, erano stati raggiunti dalla comunicazione di messa in cassa integrazione a zero ore.
Le risorse per integrare gli stipendi
Va infine aggiunto che nella relazione tecnica che accompagna l'ultimo decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, si parla, a proposito dei diretti di AdI, che l'integrazione economica alla cassa straordinaria, in modo che percepiscano il 70 per cento della retribuzione, andrà da ottobre a giugno 2027.
Si mettono a budget 15 milioni per i tre mesi finali del 2026 e 30 per i primi sei mesi del prossimo.
Per l'integrazione, si legge nella relazione, "si è ipotizzata una platea di 9.200 lavoratori in cassa integrazione a zero ore per l'intero periodo".
E 9.200 persone sono quasi l'intero organico di Acciaierie.
Particolare, questo, che ha già fatto presupporre che ci si stava preparando ad un importante aumento della cassa per i diretti AdI come poi l'azienda ha effettivamente comunicato.
Lo stop dell’area a caldo imposto dai giudici
L'aumento della cassa integrazione straordinaria in Acciaierie d'Italia viene motivato dalla società con la necessità di adempiere al decreto della Corte d'Appello di Milano che ha ordinato la fermata dell'area a caldo nello stabilimento di Taranto.
Decreto emesso il 27 luglio con scadenza 90 giorni, quindi ormai prossima. Due richieste di sospensione del decreto stesso avanzate da AdI sono state respinte dalla Corte d'Appello. Inoltre, contro il decreto l'azienda ha avanzato ricorso straordinario in Corte di Cassazione che terrà l'udienza il 20 ottobre.
Le motivazioni dell’azienda
"Il non dilazionabile adempimento dell'ordine giudiziale risulta essere incompatibile, allo stato, con il layout della società. La sospensione della produzione di manufatti in acciaio mediante l'esercizio dell'area 'a caldo' impone di porre in essere ed attuare tempestivamente un diverso piano operativo" scrivono i commissari di Acciaierie, Giancarlo Quaranta, Giovanni Fiori e Davide Tabarelli, nella comunicazione sulla cassa integrazione per 8.622 dipendenti sino a febbraio prossimo salvo proroghe.
"In esecuzione del provvedimento giudiziale di spegnimento dell'area a caldo, la società ha provveduto, tra le altre, alla revoca degli ordini di approvvigionamento delle materie prime precedentemente pianificati, non più compatibili con il sopraggiunto fermo delle attività del ciclo integrale, anche al fine di salvaguardare l'equilibrio economico della gestione", si legge ancora nella comunicazione di Acciaierie a ministeri, sindacati e Regioni interessate.
Riorganizzazione e futuro degli asset
"Infatti - si prosegue -, dalla temporanea sospensione dell'esercizio di tutti gli impianti di produzione funzionali all'output di bramme e coils, già a decorrere dal 09.10.2026, consegue l'improcrastinabile necessità della rimodulazione degli assetti aziendali.
Questo determinerà, gradualmente, ricadute sulle lavorazioni in essere in tutti gli stabilimenti del gruppo, di potenziale variabile entità nel tempo, in relazione al progressivo ripristino di condizioni di esercizio, funzionali a garantire le condizioni di cedibilità degli asset, mediante il potenziale ricorso a fonti di approvvigionamento esterne o, nel medio termine, al ripristino di autonoma capacità produttiva".
"A tal fine - dice l'azienda -, gli impianti sono stati posti nella condizione di 'riscaldo', onde evitare la distruzione degli stessi e consentire la ripresa della produzione allorché se ne verificasse la condizione giudiziaria, previo riavvio del ciclo di approvvigionamento.
A tale determinazione - si spiega - la società è giunta per l'esigenza di garantire la sostenibilità della struttura societaria nelle more dell'espletamento della procedura finalizzata alla candidatura/scelta del soggetto economico cui saranno ceduti gli asset produttivi.
Tale obiettivo - evidenzia Acciaierie d'Italia nella comunicazione - rende improcrastinabile l'adeguamento del numero complessivo dei lavoratori potenzialmente interessati dalle contestuali sospensioni in cassa integrazione straordinaria rispetto all'esigenza di riorganizzare l'attività degli stabilimenti nei limiti e modalità coerenti con la nuova realtà produttiva".