Fed, Warsh sull’IA: ‘Trasformerà l’economia reale’

AGI - Il presidente della Fed americana ha affermato che il boom dell'intelligenza artificiale rappresenta lo sviluppo più carico di conseguenze per l'economia mondiale di tutta la sua vita, prevedendo una dinamica positiva ma "disseminata di ostacoli", che le banche centrali devono monitorare con attenzione.
"Direi che l'avvento di questa nuova tecnologia costituisce probabilmente il cambiamento più determinante per l'economia americana e mondiale di tutta la mia vita", ha dichiarato Kevin Warsh, a margine delle assemblee del Fmi e della Banca mondiale a Bangkok.
Prezzi in rialzo nel breve, ricchezza nel lungo periodo
L'espansione dell'intelligenza artificiale (IA), con gli investimenti colossali che genera, è diventata il principale motore della crescita dell'economia e del commercio mondiale, facendo al tempo stesso volare le Borse a Wall Street e in Asia.
Warsh ha spiegato di prestare attenzione, nel suo ruolo di banchiere centrale, alle implicazioni macroeconomiche del boom dell'IA: questo potrebbe causare un aumento dei prezzi nel breve termine, attraverso il surriscaldamento della domanda e degli investimenti, ma "ne deriverà, alla lunga, un vantaggio considerevole per l'economia mondiale", ha affermato. "Questo trasformerà l'economia reale. Anche se non sappiamo quali saranno gli effetti sull'occupazione nei prossimi 12-18 mesi, si può comunque supporre che questa tecnologia renderà più produttive le economie e le nazioni che sapranno sfruttarla. Genererà più ricchezza", ha insistito.
#Fed, secondo il governatore della Fed il percorso verso l’IA sarà "molto accidentato", ma alla fine renderà le economie che la utilizzeranno in modo efficace più produttive e prospere. "Vorrei che percepiste il mio ottimismo, un ottimismo però temperato da un serio senso di responsabilità», ha affermato Kevin #Warsh. Tra dieci anni, ha aggiunto, guarderemo indietro "e diremo che si è trattato di un evento di portata enorme".— Class CNBC (@classcnbc) October 16, 2026
I timori del Fmi
Il Fondo monetario internazionale si è però detto preoccupato, questa settimana, anche per i rischi legati al boom dell'IA per l'economia e la stabilità finanziaria, nel caso di un'inversione di tendenza brusca dei mercati e degli investimenti, sullo sfondo dei dubbi sui profitti e sui guadagni di produttività del settore.
Warsh, che venerdì è intervenuto in una conversazione con la direttrice generale del Fmi Kristalina Georgieva, ha riconosciuto questi potenziali pericoli. "La strada sarà probabilmente disseminata di ostacoli: incertezze sulla nostra stessa comprensione della tecnologia, ma anche sulla struttura di mercato che finirà per imporsi. Chi riuscirà a trarne profitto? Quali conseguenze per chi ha scommesso sui guadagni, ma vede le proprie speranze scontrarsi con la realtà?", ha detto.
Tassi, nessuna indicazione dalla Fed
Sul fronte della politica monetaria, a metà settembre la Fed ha alzato i tassi di interesse a una forchetta compresa tra il 3,75% e il 4%, nel tentativo di contenere l'inflazione, ma a Bangkok Warsh si è rifiutato di fornire qualsiasi indicazione sulle mosse successive. "Cerchiamo naturalmente di capire cosa ci riserveranno il 2027 e il 2028, ma nessuno possiede una capacità di previsione infallibile", e la Fed esamina a ogni riunione i dati del momento "guardando fuori dalla finestra", ha spiegato.