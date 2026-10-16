Fed, Warsh sull’IA: ‘Trasformerà l’economia reale’

#Fed, secondo il governatore della Fed il percorso verso l’IA sarà "molto accidentato", ma alla fine renderà le economie che la utilizzeranno in modo efficace più produttive e prospere. "Vorrei che percepiste il mio ottimismo, un ottimismo però temperato da un serio senso di responsabilità», ha affermato Kevin #Warsh. Tra dieci anni, ha aggiunto, guarderemo indietro "e diremo che si è trattato di un evento di portata enorme".