'Anomalie sulla rete Enav»: traffico in tilt e disagi in Italia

AGI - Anomalie sulla rete geografica di trasmissione dati a supporto del traffico aereo in tutta Italia. Grazie all'attivazione dei sistemi di contingency, Enav ha garantito la regolare gestione dei voli fino alle ore 6:00 di questa mattina, senza alcuna riduzione della capacità operativa.
A partire dalle ore 6:00, in consideration del progressivo aumento del traffico aereo e del persistere delle anomalie, per continuare a garantire la massima sicurezza delle operazioni sono state introdotte misure di regolazione dei flussi, che comportano una temporanea riduzione della capacità di gestione degli aeromobili nello spazio aereo italiano.
"A causa di problemi tecnici ai sistemi di controllo del traffico aereo su scala nazionale, potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni. Si invitano i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di riferimento". Lo scrive sui social Aeroporti di Roma.
Disagi a Fiumicino
Anche nell'aeroporto di Fiumicino a causa del guasto Enav si registrano ritardi e cancellazioni. Il personale degli aeroporti di Roma è sul posto per informare e supportare i passeggeri e tutte le informazioni sono date in tempo reale sugli infovoli e canali social del principale scalo romano. È attivo anche il numero chatbot su WhatsApp (3489991111) di Aeroporti di Roma dove è possibile apprendere le informazioni sullo stato del proprio volo in tempo reale.
Verifiche in corso
Le verifiche tecniche, tuttora in corso, hanno individuato l'origine delle anomalie nella rete di trasmissione dati. Enav sta lavorando per individuare le cause e ripristinare la piena operatività dei sistemi. Si esclude che le anomalie siano riconducibili ad attività malevole.
Il precedente di giugno 2025
Un episodio simile si era verificato il 28 giugno 2025, quando un guasto alla rete dati che alimenta il centro di controllo di Milano aveva bloccato per circa due ore gli scali del Nord-Ovest, coinvolgendo 320 voli.