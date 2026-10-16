Nuova Tesla Roadster: vola con retrorazzi SpaceX, uscita nel 2028
Elon Musk svela la Tesla che vola: 0-100 in 0,5 secondi e retrorazzi (GUARDA IL VIDEO)
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Elon Musk svela la Tesla che vola: 0-100 in 0,5 secondi e retrorazzi (GUARDA IL VIDEO)

Show in Texas per la nuova Roadster con tecnologia SpaceX. Tre versioni, manovre in volo e produzione dal 2028: i dubbi sull'omologazione
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AGI - Elon Musk ha svelato la nuova versione della Tesla Roadster in una sequenza spettacolare che sembra uscita da un film di fantascienza. Il veicolo futuristico è dotato di propulsori sviluppati con la tecnologia di SpaceX, che gli consentono non solo di sollevarsi da terra ed eseguire manovre aeree, ma anche di schizzare da 0 a 100 km/h in meno di un secondo.

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La presentazione si è tenuta presso il centro di collaudo per razzi di SpaceX a McGregor, in Texas, dove il produttore americano ha mostrato dal vivo le capacità dell'auto dopo ben nove anni di ritardi nello sviluppo.

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Giri della morte e retrorazzi ad aria compressa

In una delle dimostrazioni più spettacolari, la Roadster — priva di conducente — ha risalito una rampa curva fino a trovarsi capovolta, è stata lanciata in aria, ha compiuto un giro completo su se stessa ed è atterrata in modo controllato sulle proprie ruote grazie all'ausilio dei suoi propulsori. "Beh, ha funzionato", ha commentato a caldo l'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk.

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    Il sistema, nato dalla collaborazione tra gli ingegneri di Tesla e SpaceX, non impiega il tradizionale carburante per razzi, ma sfrutta aria compressa ad altissima pressione. "A quanto pare, il futuro sarà fatto di auto volanti", ha aggiunto Musk.

    Tre versioni estreme: da 0 a 100 in meno di 0,6 secondi

    Tesla ha annunciato che la nuova Roadster sarà disponibile in tre diverse versioni:

    • Performance: biposto in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 1,6 secondi, dotata di un sistema di aspirazione sotto il telaio per massimizzare l'aderenza all'asfalto.

    • Thrust: equipaggiata con propulsori posteriori che abbattono il tempo di accelerazione a meno di 0,9 secondi.

    • Rocket: modello monoposto capace di decollare e manovrare direttamente in volo, con un'accelerazione record da 0 a 100 km/h in meno di 0,59 secondi.

    Secondo le specifiche dichiarate da Tesla, la supercar supererà i 370 km/h di velocità massima e offrirà un'autonomia superiore ai 480 chilometri.

    Guida manuale, dubbi sulla sicurezza e debutto nel 2028

    Musk ha spiegato che, a lungo termine, la Roadster rimarrà l'unico modello Tesla progettato per la guida manuale, mentre l'azienda concentrerà gli sforzi principali su robotica e veicoli a guida autonoma. Lo stesso imprenditore ha ammesso che l'auto non è necessariamente "ottimizzata per la sicurezza", elemento che solleva forti interrogativi riguardo alla sua futura omologazione per la circolazione su strada.

    Presentata per la prima volta nel 2017 con la promessa di un debutto nel 2020 a circa 200.000 dollari, la seconda generazione della Roadster ha subito continui rinvii per dare priorità ad altri progetti come la Model Y, il Cybertruck e i robot umanoidi. La nuova data per l'avvio della produzione è fissata al 2028, mentre il prezzo definitivo non è stato ancora reso noto.

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