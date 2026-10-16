Nuova Tesla Roadster: vola con retrorazzi SpaceX, uscita nel 2028

AGI - Elon Musk ha svelato la nuova versione della Tesla Roadster in una sequenza spettacolare che sembra uscita da un film di fantascienza. Il veicolo futuristico è dotato di propulsori sviluppati con la tecnologia di SpaceX, che gli consentono non solo di sollevarsi da terra ed eseguire manovre aeree, ma anche di schizzare da 0 a 100 km/h in meno di un secondo.
La presentazione si è tenuta presso il centro di collaudo per razzi di SpaceX a McGregor, in Texas, dove il produttore americano ha mostrato dal vivo le capacità dell'auto dopo ben nove anni di ritardi nello sviluppo.
Giri della morte e retrorazzi ad aria compressa
In una delle dimostrazioni più spettacolari, la Roadster — priva di conducente — ha risalito una rampa curva fino a trovarsi capovolta, è stata lanciata in aria, ha compiuto un giro completo su se stessa ed è atterrata in modo controllato sulle proprie ruote grazie all'ausilio dei suoi propulsori. "Beh, ha funzionato", ha commentato a caldo l'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk.
Il sistema, nato dalla collaborazione tra gli ingegneri di Tesla e SpaceX, non impiega il tradizionale carburante per razzi, ma sfrutta aria compressa ad altissima pressione. "A quanto pare, il futuro sarà fatto di auto volanti", ha aggiunto Musk.
Tre versioni estreme: da 0 a 100 in meno di 0,6 secondi
Tesla ha annunciato che la nuova Roadster sarà disponibile in tre diverse versioni:
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Performance: biposto in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 1,6 secondi, dotata di un sistema di aspirazione sotto il telaio per massimizzare l'aderenza all'asfalto.
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Thrust: equipaggiata con propulsori posteriori che abbattono il tempo di accelerazione a meno di 0,9 secondi.
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Rocket: modello monoposto capace di decollare e manovrare direttamente in volo, con un'accelerazione record da 0 a 100 km/h in meno di 0,59 secondi.
Secondo le specifiche dichiarate da Tesla, la supercar supererà i 370 km/h di velocità massima e offrirà un'autonomia superiore ai 480 chilometri.
Guida manuale, dubbi sulla sicurezza e debutto nel 2028
Musk ha spiegato che, a lungo termine, la Roadster rimarrà l'unico modello Tesla progettato per la guida manuale, mentre l'azienda concentrerà gli sforzi principali su robotica e veicoli a guida autonoma. Lo stesso imprenditore ha ammesso che l'auto non è necessariamente "ottimizzata per la sicurezza", elemento che solleva forti interrogativi riguardo alla sua futura omologazione per la circolazione su strada.
Roadster event livestream https://t.co/G0jU4mWfid— Tesla (@Tesla) October 15, 2026
Presentata per la prima volta nel 2017 con la promessa di un debutto nel 2020 a circa 200.000 dollari, la seconda generazione della Roadster ha subito continui rinvii per dare priorità ad altri progetti come la Model Y, il Cybertruck e i robot umanoidi. La nuova data per l'avvio della produzione è fissata al 2028, mentre il prezzo definitivo non è stato ancora reso noto.