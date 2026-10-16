BTP Valore: come acquistarli, tassi minimi, commissioni e tasse

AGI - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica i tassi cedolari minimi garantiti del primo collocamento doppio BTP Valore e BTP Valore Insieme, in programma da lunedi' 19 a venerdi' 23 ottobre (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata, e riservato esclusivamente ai risparmiatori individuali o affini, ovvero il cosiddetto mercato retail.
I tassi minimi garantiti: quanto rendono BTP Valore e BTP Valore Insieme?
Il BTP Valore con cedole trimestrali, contraddistinto dal codice ISIN IT0005735201, avra' tassi crescenti secondo il seguente schema, cosiddetto "step-up": 3,70% per il 1 e 2 anno; 4,10% per il 3 e 4 anno; 4,70% per il 5 anno.
BTP Valore Insieme, contraddistinto dal codice ISIN IT0005735227, con unica cedola alla scadenza, avra' un tasso minimo garantito del 22,25% corrisposto alla fine dei 5 anni, insieme al rimborso del capitale investito.
I tassi comunicati oggi rappresentano un minimo garantito, in quanto potranno, al termine del collocamento, essere rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.
Come acquistare i BTP Valore
BTP Valore e BTP Valore Insieme potranno essere sottoscritti congiuntamente o separatamente dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli.
I titoli saranno collocati sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza commissioni nè vincoli, e potranno essere ceduti del tutto o in parte durante i 5 anni alle condizioni di mercato, ferma restando la garanzia del rimborso a scadenza dell'intero capitale investito.
Commissioni, tassazioni ed esenzione ISEE: quali sono le regole?
Prevista la consueta tassazione agevolata sui rendimenti fissata, come per tutti i titoli di Stato, al 12,5%, nonchè l'esenzione dalle imposte di successione e l'esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro, inteso come ammontare complessivo di titoli di Stato detenuti in portafoglio.
L'investimento minimo, per entrambi i BTP Valore, è pari a 1.000 euro e non sara' applicato alcun tetto massimo, assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facolta' da parte del MEF di chiudere anticipatamente l'emissione nelle modalita' indicate nella scheda informativa consultabile sul sito del MEF e del Dipartimento del Tesoro alla sezione Debito Pubblico.