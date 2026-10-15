Manovra 2027 da 23,5 miliardi: cifre, spese e coperture

AGI - La prossima legge di bilancio vale circa 23,5 miliardi di euro per il 2027. È quanto emerge dall'elaborazione delle tavole sull'impatto delle misure contenute nel Documento programmatico di bilancio (DPB).
L'impatto complessivo degli interventi previsti dal governo è stimato allo 0,54% del PIL per il prossimo anno.
Dalle famiglie alle imprese
Il quadro delle risorse delineate nel DPB mappa con precisione le destinazioni chiave degli interventi statali. Sul fronte degli impieghi fiscali sono previsti poco più di 2 miliardi di euro per il 2027.
La quota più rilevante degli investimenti va alle politiche per la famiglia, a cui vengono destinati 4,8 miliardi di euro. Ammontano invece a oltre 3 miliardi di euro le risorse riservate ai capitoli dedicati ai sostegni alle imprese.
5 miliardi alle banche
Per quanto riguarda il versante delle entrate e dei tagli che finanzieranno la Manovra, la voce principale arriva dal comparto creditizio e assicurativo: le coperture prevedono infatti circa 5 miliardi di euro dal settore finanziario per il 2027.
Completano la mappa delle coperture quasi 700 milioni di euro provenienti dal comparto dei giochi e un taglio alla spesa dei ministeri pari a 1,1 miliardi di euro.