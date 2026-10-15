Istat: oltre 5,4 milioni di persone in povertà assoluta nel 2025

AGI - Nel 2025 si stimano poco più di 2,1 milioni di famiglie in povertà assoluta; l'incidenza, pari all'8% sul totale delle famiglie residenti, risulta stabile rispetto al 2024. Gli individui in povertà assoluta sono oltre 5,4 milioni, rappresentano il 9,3% del totale dei residenti, quota che risulta anch'essa stabile rispetto a quella dell'anno precedente (per le variazioni statisticamente significative si veda il Prospetto 1 della Nota metodologica). Lo rileva l'Istat nel report 'La povertà in Italia - Anno 2025'.
Oltre 1 milione 136mila minori in povertà assoluta
Nel 2025 la povertà assoluta coinvolge oltre 1 milione 136mila minori (il 12,5% dei minori residenti), variando dal 10,7%, per il Centro al 15,2% del Mezzogiorno. Rispetto al 2024, si osserva una sostanziale stabilità dell'incidenza della povertà assoluta, con segnali di miglioramento per la classe di età 7-13 anni (12,1%, dal 14,9% del 2024).
Tra le famiglie in povertà assoluta in cui sono presenti minori, oltre 656mila (11,2%), l'incidenza più elevata, pari al 19,4%, si osserva per quelle di "altra tipologia" (dove convivono più nuclei familiari e/o sono presenti membri aggregati); tra le coppie, la diffusione del fenomeno aumenta al crescere del numero di figli minori (7,8% per le coppie con un figlio minore, 10,0% per quelle con due figli minori e 17,7% se i figli minori sono almeno tre), attestandosi su valori elevati anche tra le famiglie monogenitore (11,6%). L'intensità della povertà per le famiglie con minori, pari al 21,6%, è più elevata di quella calcolata sul totale delle famiglie (18,5%), evidenziando la diffusa condizione di disagio economico.
Anche per le famiglie con minori si conferma l'associazione tra diffusione della povertà assoluta e condizione lavorativa/posizione nella professione della persona di riferimento (persona di riferimento): tra le famiglie di occupati, l'incidenza più elevata si rileva se il persona di riferimento è operaio e assimilato (15,5%), seguite da quelle con persona di riferimento inquadrato come "altro indipendente" (10,5%).
Arriva al 21,1% per le famiglie con minori in cui la persona di riferimento non è occupata e per quelle in cui la persona di riferimento è in cerca di occupazione. Nei Comuni centro dell'area metropolitana, rispetto alle altre tipologie comunali, si registrano i valori più elevati dell'incidenza per le famiglie con minori (13,4%). Nei comuni più piccoli, fino a 50mila abitanti le stime arrivano al 9,9% e nei comuni periferia dell'area metropolitana e i comuni di oltre i 50mila abitanti sono pari al 12,3%.
Il legame tra cittadinanza e condizione socio-economica si evidenzia anche tra le famiglie con minori: tra quelle composte solamente da italiani l'incidenza si attesta al 7,8% e diventa quattro volte più elevata (31,4%) se composte unicamente da stranieri (si ferma al 27,8% nel caso della famiglia con minori in cui sia presente almeno un componente straniero). Rispetto al 2024, le famiglie con minori dove sono presenti stranieri (sia quelle costituite solamente da stranieri sia quelle in cui è presente almeno uno straniero) registrano comunque una riduzione dei valori dell'incidenza di povertà assoluta.
Il 38,6% delle famiglie in povertà assoluta risiede al Sud
Nel 2025 il fenomeno della povertà assoluta in Italia è stabile rispetto al 2024 e questa stabilità si conferma anche nella più alta incidenza nel Mezzogiorno (coinvolge 813mila famiglie, il 9,6% delle residenti nella ripartizione), seguito dal Nord-ovest (568mila famiglie, 7,7%) e dal Nord-est (386mila famiglie, 7,4%); il Centro mostra, anche nel 2025, i valori più bassi (338mila famiglie, 6,3%). Tra le famiglie assolutamente povere, il 38,6% risiede nel Mezzogiorno (39,8% nel 2024), il 45,3% al Nord (44,5% nel 2024) e il restante 16,1% al Centro (15,7% nel 2024).
Anche tra gli individui i valori più elevati dell'incidenza di povertà assoluta (oltre l'11%) si osservano nel Sud e nelle Isole; seguono il Nord-ovest (8,8%) e il Centro (7,4%). L'incidenza di povertà assoluta diminuisce all'aumentare dell'età, passando dal 12,5% fra i minori (per un totale di 1 milione 136mila), al 12,1% fra i giovani di 18-34 anni (quasi 1 milione 198mila), all'8,9% per i 35-64enni e al 6,1% fra gli over 65 (oltre 891mila).
L'intensità della povertà assoluta, che misura in termini percentuali quanto la spesa mensile delle famiglie povere sia mediamente al di sotto della linea di povertà (cioè "quanto poveri sono i poveri"), si conferma stabile a livello nazionale (18,5%), nel Nord (18,2%, con valori pari al 18,5% nel Nord-ovest e 17,8% nel Nord-est) e nel Centro (18,2%), mentre nel Mezzogiorno si segnala un lieve incremento: le stime salgono al 19,0%, dal 18,5% del 2024, per effetto dell'aumento nelle Isole (dove dal 17,0% si sale al 19,0%). Segnali di miglioramento rispetto al 2024, a livello nazionale, si osservano nei comuni più piccoli fino a 50mila abitanti (diversi dai comuni periferia area metropolitana), dove l'incidenza di povertà assoluta scende al 7,4% dall'8,9%.
La povertà assoluta è invece stabile nei comuni sopra i 50mila abitanti, nei comuni periferici delle aree metropolitane, dove l'incidenza è pari all'8,9%, e nei comuni centro di area metropolitana, dove si attesta all'8,1%. Le dinamiche sono tuttavia differenziate nelle ripartizioni: la stabilità nei comuni centro di area metropolitana è la sintesi di una flessione dell'incidenza nel Nord, dove dall'8,2% scende al 5% (nel Nord-ovest al 4,2%), e di un aumento nel Centro dove sale all'8,3% (dal 4,1% del 2024). Il miglioramento nei comuni più piccoli (non periferici delle aree metropolitane) è invece trainato dal Centro, con valori pari al 5,4% (dal 7,9% del 2024), e dal Mezzogiorno, dove l'incidenza raggiunge l'8,2% (dall'11,0% del 2024).