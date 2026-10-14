Maserati, a Villa La Massa l'eccellenza in pista e su strada

AGI - Maserati protagonista a "Villa La Massa Excellence 2026". Dal 16 al 18 ottobre, la storica dimora alle porte di Firenze ospita la quarta edizione del concorso d'eleganza interamente dedicato alle supercar moderne e da collezione prodotte dagli anni '90 a oggi. In questo scenario, Maserati si impone come protagonista celebrando il legame indissolubile tra il proprio passato nelle corse e l'avanguardia tecnologica. Il Tridente mette in mostra un eccezionale passaggio di testimone generazionale attraverso due delle sue vetture più estreme: la leggendaria Maserati MC12 e una speciale Maserati GT2 Stradale Fuoriserie.
La Maserati MC12 presente all'evento rappresenta un vero monumento della storia del motorsport moderno. Nata nel 2004 per omologare la variante da corsa destinata al campionato FIA GT, questa hypercar monta un monumentale motore V12 aspirato da 6 litri. Con una produzione stradale limitata a pochissimi esemplari, la MC12 è entrata nel mito grazie a un palmarès sportivo straordinario, fatto di titoli mondiali, vittorie storiche e un'aerodinamica estrema dominata dalla sua inconfondibile livrea bianco-blu, che ancora oggi incarna lo spirito più puro di Maserati Corse.
La GT2 Stradale Fuoriserie
Accanto alla regina del passato sfila la nuovissima Maserati GT2 Stradale, qui presentata in un esemplare unico "one-off" personalizzato tramite l'esclusivo programma Maserati Fuoriserie. Questa specifica creazione è stata configurata in un evocativo colore Blu Victory arricchito da dettagli geometrici bianchi, un esplicito tributo cromatico e simbolico ai successi della MC12 nel campionato GT1.